Bố trí nhân sự đến sớm ít nhất 120 phút để hướng dẫn hành khách; cung cấp danh sách theo từng xe đến đơn vị vận tải để phối hợp kiểm soát. Đồng thời, làm việc với cơ quan y tế để bố trí nhân viên đến sớm nhằm thực hiện test nhanh đối với những hành khách... Các đơn vị cần đảm bảo xe khách rời bến xe Miền Tây chậm nhất lúc 17 giờ để tạo điều kiện cho Công ty CP Bến xe Miền Tây vệ sinh, khử khuẩn theo quy định.

Sở GTVT TP.HCM đề nghị UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Long An, Hội đồng hương Long An tại TP tạo điều kiện cho người dân đang cư trú tại địa phương theo danh sách của UBND tỉnh Long An gửi đính kèm được di chuyển đến các điểm tập trung, bến xe Miền Tây và bố trí lực lượng hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.