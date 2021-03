Phương án thu phí BOT xa lộ Hà Nội

Doanh nghiệp có thể mua vé tháng

Để hạn chế khả năng ùn tắc tại văn phòng trạm do các chủ xe mua vé tháng, từ ngày 25-3, các doanh nghiệp vận tải có nhiều xe có thể đăng ký để doanh nghiệp dự án đến tận nơi bán vé tháng, vé quý và dán thẻ ETC. Các chủ xe cũng có thể đến văn phòng trạm thu phí xa lộ Hà nội để mua vé tháng, vé quý hoặc dán thẻ ETC để qua trạm thu phí theo làn thu phí tự động.

Địa chỉ văn phòng trạm thu phí xa lộ Hà Nội (nơi bán vé tháng, vé quý): 466/2 xa lộ Hà Nội, khu phố 3, phường Phước Long A, TP Thủ Đức (đường song hành xa lộ Hà Nội, gần khu vực trạm thu phí).