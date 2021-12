Cây cầu trễ ba năm so với kế hoạch Theo thiết kế, cầu Tam Giang có chiều dài hơn 200 m, rộng 11 m, với năm nhịp và đường dẫn hai đầu. Tổng mức đầu tư dự án là 150 tỉ đồng. Dự án do Ban quản lý dự án và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Núi Thành làm chủ đầu tư. Cây cầu được khởi công xây dựng từ tháng 4-2017, dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng vào tháng 7-2018. Như vậy, tính đến nay, cây cầu đã trễ ba năm so với kế hoạch ban đầu.