Rào chắn bủa vây nhiều tuyến đường ở TP.HCM

Hiện nay, trên địa bàn TP.HCM có nhiều vị trí đang được rào chắn để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp, mở rộng đường và các dự án cải thiện môi trường nước. Nắng thì bụi, mưa thì ngập, kẹt xe triền miên là tình cảnh mà người dân phải chịu khi sống gần các khu vực này.



Rào chắn kéo dài nhiều năm

Dự án cải thiện môi trường nước lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - kênh Đôi - kênh Tẻ giai đoạn 2 được triển khai từ năm 2010 và dự kiến hoàn thành sau bốn năm. Tuy nhiên, đến nay công trình này vẫn còn dang dở với nhiều vị trí rào chắn trên nhiều địa bàn của TP. Cụ thể, trên đường Võ Văn Kiệt có tới bốn vị trí có rào chắn, khu vực Bến Vân Đồn có năm vị trí. Tương tự, tại đường Hồng Bàng (quận 6) cũng xuất hiện rào chắn, gây bức xúc cho người dân.

Ông Nguyễn Văn Hùng, nhà tại đường Hồng Bàng, bức xúc: “Đơn vị thi công đã từng dựng hàng rào để thi công, sau đó đã tháo dỡ, tuy nhiên chẳng được bao lâu họ lại tiếp tục rào lại. Giao thông khu vực này trở nên hỗn loạn vào giờ cao điểm, chúng tôi bị ảnh hưởng vô cùng. Tôi chỉ mong chủ đầu tư thi công tới đâu xong tới đó, để chúng tôi đỡ bị ảnh hưởng”.

Tương tự, khu vực rào chắn trên đường Phạm Thế Hiển - Cao Lỗ cũng đã được rào chắn khoảng hai năm nay. Theo người dân, việc rào chắn đã làm thu nhỏ mặt đường, khiến hằng ngày người dân phải chật vật di chuyển qua đoạn đường này.

Ngoài ra, tại đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận 1 và quận Bình Thạnh), số rào chắn của dự án nâng cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc kinh doanh của nhiều hộ dân. Theo một số hộ dân sinh sống ở đây, do đường bị rào chắn để thi công nên nhiều tháng nay các hộ buôn bán hàng quán đều ế ẩm. “Từ doanh thu hơn 40 triệu đồng/tháng, nay quán thu được không quá 5 triệu đồng. Chúng tôi chỉ mong dự án sớm hoàn thành để việc buôn bán trở lại như trước” - một người dân ở đây nói.



Rào chắn thu hẹp đường tại ngã ba Phạm Thế Hiển - Cao Lỗ (quận 8) khiến việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn. Ảnh: ĐÀO TRANG

Thành phố có 123 vị trí rào chắn

Ông Ngô Hải Đường, Trưởng phòng Quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ, Sở GTVT TP, cho biết đến tháng 7, TP hiện có 123 vị trí rào chắn, tăng 12 vị trí so với năm ngoái. Trong đó, phần lớn số rào chắn tập trung trên một số tuyến đường ở quận 2, quận 4 và quận 8.

Ông Đường cho biết tình trạng vi phạm các quy định về thi công còn nhiều. Đặc biệt là việc thi công không giấy phép hoặc thi công khi giấy phép đã hết thời hạn. Tại một số công trình, đơn vị thi công để đất cát, bùn đất vương vãi, xả nước trực tiếp ra đường như dự án nâng cấp đường Lê Văn Chí, dự án hầm chui An Sương… Hay việc một số chủ đầu tư tập kết vật liệu trên vỉa hè mà không có tấm lót, quá trình vận chuyển vật tư làm rơi vãi ra đường, tái lập mặt đường nhếch nhác không đủ điều kiện cho xe lưu thông.

Ngoài ra còn có tình trạng thi công dàn trải trên diện rộng nhưng nhà thầu không có các giải pháp rào chắn, đảm bảo an toàn giao thông như gói thầu G, gói thầu K, đường Tô Ký, đường Đặng Thúc Vịnh…

Theo ông Đường, nguyên nhân xuất hiện nhiều vị trí rào chắn là do các ngành triển khai xây dựng chưa đồng bộ. Bên cạnh đó, hiện trạng hạ tầng kỹ thuật hiện nay khá phức tạp nên khi thi công thường bị vướng các công trình ngầm. Do vậy, các rào chắn kéo dài hơn so với kế hoạch.

Theo đó, trong thời gian tới, đối với các công trình có thời gian thi công trùng lặp trên một đoạn đường cần phải có kế hoạch để phối hợp. Đồng thời phải tiến hành rà soát mặt bằng và chỉ cấp phép thi công khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Đối với trường hợp khi cấp mới, cấp lại giấy phép tại cùng một vị trí, cần phải yêu cầu chủ đầu tư giải thích nguyên nhân, phát sinh ngoài ý muốn.

Ông Đường cũng cho biết sắp tới, Sở GTVT sẽ triển khai phần mềm hệ thống quản lý hạ tầng giao thông đường bộ TP.HCM vào công tác điều hành, quản lý thi công trong lĩnh vực đường bộ. Theo đó, phần mềm sẽ cập nhật dữ liệu bản đồ các vị trí thi công, các công trình đang thi công và dự kiến thi công….

Ngoài ra, trong thời gian tới, Sở GTVT sẽ hướng dẫn các chủ đầu tư triển khai cấp phép thi công qua mạng và yêu cầu số hóa, cập nhật dữ liệu vào phần mềm.