Tổng Công ty quản lý bay Việt Nam (VATM) vừa thống kê sản lượng điều hành bay liên tục sụt giảm mạnh do đợt bùng phát dịch COVID-19 thứ tư tại Việt Nam với diễn biến phức tạp, trên 42 tỉnh thành khiến ngành hàng không trong nước tiếp tục bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Đáng quan tâm, đợt dịch này xảy ra đúng vào mùa cao điểm du lịch mùa hè, vốn được trông chờ là cú huých cho ngành du lịch nội địa sau gần hai năm phải chống chọi với đại dịch.



Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất vắng vẻ dù giữa cao điểm du lịch hè do dịch COVID-19 bùng phát. Ảnh: PHONG ĐIỀN

Chỉ tính riêng sản lượng tuần thứ 2 của tháng 5 đã giảm 50% so với tuần trước đó. Còn sản lượng điều hành bay quá cảnh 5 tháng đầu năm 2021 chỉ đạt từ 73-91% so với kế hoạch, do vậy doanh thu từ điều hành bay, các chỉ tiêu như doanh thu, nộp ngân sách, lương cán bộ công nhân viên VATM đều sụt giảm theo.

VATM đánh giá sản lượng điều hành bay tháng 6 đầu năm 2021 ước đạt 178.365 lần chuyến, giảm gần 73.000 lần chuyến so 6 tháng đầu năm 2020, chỉ bằng 71,00 % so với thực hiện cùng kỳ năm 2020. Tổng doanh thu ước đạt hơn 865 tỉ đồng, bằng 78,01% so với cùng kỳ năm trước, trong đó nộp ngân sách nhà nước ước đạt hơn 343 tỉ đồng.