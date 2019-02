Sở Y tế vào cuộc vụ nước đục, có vị lợ ở Đà Nẵng

Theo đó, từ 10-2, một tài khoản trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh mẫu bông trắng biến thành màu đen sau khi quấn dưới vòi nước máy. Thông tin này được nhiều người tiếp nhận và làm thử thì kết quả vẫn ra màu đục và cặn. Bên cạnh đó nước còn có vị lợ.



Kết quả sau khi lấy bông quấn vào vòi nước. Ảnh: Đ.N

Ông Bùi Thọ Ninh, Trưởng Ban Đầu tư, Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng cho biết, đơn vị này đã đến những nơi mà người dân phản ánh để lấy mẫu nước. Qua kiểm tra, nước sinh hoạt có độ mặn ở mức dưới 100 mg/l là có vị ngọt, còn cao hơn 100 mg/l là có vị lợ. Độ mặn tại Nhà máy nước Cầu Đỏ từ ngày 10-2 đến nay thường xuyên ở mức trên 150 mg/l, có thời điểm lên đến 190 mg/l.



Còn việc nước đục cục bộ ở một vài nơi có thể là do những hộ dân này lâu ngày không dùng nước nên trong đường ống có cặn. Bên cạnh đó, những ngày qua Dawaco còn tăng áp lực nước nên có thể cặn trong đường ống cũng kéo theo nhưng vẫn trong mức độ cho phép.

“Dù vị lợ trong nước sinh hoạt cấp cho thành phố tăng dần nhưng theo tiêu chuẩn nước sạch do Bộ Y tế quy định, độ mặn trong nước ăn uống ở các khu vực bình thường từ 250 mg/l trở xuống là an toàn, riêng khu vực ven biển và hải đảo như thành phố Đà Nẵng thì dưới 300 mg/l là an toàn”, ông Ninh khẳng định.

Ông Ninh cho biết thêm, những ngày vừa qua, nguồn nước sông Cầu Đỏ bị nhiễm mặn nặng kéo dài. Vì thế Dawaco đã bơm nước ngọt từ thượng lưu đập dâng An Trạch về để sản xuất và khống chế độ mặn trong nước cấp cho sinh hoạt thấp hơn so tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Dawaco cũng đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật lấy mẫu nước ở 10 điểm. Hiện vẫn chưa có kết quả, khi nào có sẽ công bố cho người dân.