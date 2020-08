Tăng cường an ninh hàng không dịp lễ Quốc khánh 2-9

Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP (ACV), Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn tổ chức lực lượng kiểm soát an ninh hàng không để tăng cường tuần tra kết hợp giám sát qua hệ thống camera tại các khu vực công cộng của cảng hàng không, những nơi có nguy cơ cao về an ninh hàng không. Yêu cầu này nhằm đảm bảo đảm an ninh hàng không dịp Quốc khánh 2-9, sắp tới.

Theo đó, Cục HKVN cũng yêu cầu các đơn vị nói trên xử lý kịp thời, đúng quy trình hành lý, đồ vật vô chủ; kiểm tra chặt chẽ việc ra, vào khu vực hạn chế, khu vực nhà khách chuyên cơ; đồng thời, thực hiện kiểm tra an ninh ngẫu nhiên, đúng quy định.

Cụ thể, tại các điểm kiểm tra an ninh hành khách, Cục HKVN yêu cầu ACV duy trì nghiêm túc kỷ luật lao động, thực hiện việc kiểm soát an ninh hàng không đúng quy trình, tiêu chuẩn; rà soát, bổ sung biển báo, chỉ dẫn cần thiết.



Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu duy trì nghiêm túc kỷ luật lao động, thực hiện việc kiểm soát an ninh hàng không đúng quy trình. Ảnh: LINH THÙY

Cùng đó, ACV cần thực hiện đúng quy định về kiểm tra trực quan ngẫu nhiên, thời gian ngồi màn hình soi chiếu tia X. Cạnh đó, cần duy trì thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin với Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố, công an, quân đội và chính quyền địa phương để nắm bắt kịp thời tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn, từ đó xác định nguy cơ an ninh hàng không đối với các cảng hàng không và chủ động đối phó khi có tình hình phức tạp xảy ra.

Ngoài ra, ACV cần kiểm soát chặt chẽ các thông tin liên quan đếm bảo đảm an ninh khi cung cấp cho cơ quan truyền thông. Đồng thời, bố trí trực ban, tiếp nhận và giải thích các ý kiến hay khiếu nại của nhân dân qua đường dây nóng về công tác đảm bảo an ninh hàng không, đồng thời duy trì nghiêm chế độ trực điều hành, đảm bảo quân số, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Đối với các hãng hàng không, Cục yêu cầu bố trí nhân sự có trách nhiệm hướng dẫn hành khách đi máy bay và giải quyết kịp thời những vướng mắc, khiếu nại phát sinh của hành khách khi làm thủ tục hàng không.