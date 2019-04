Sân bay Tân Sơn Nhất thắt chặt an ninh cấp độ 1

Đại diện CHK Tân Sơn Nhất đánh giá do thời gian nghỉ lễ kéo dài 5 ngày nên lượng khách về quê và đi du lịch bắt đầu tăng cao tại sân bay từ 15 giờ ngày 26-4.



Để giải tỏa nhanh lượng khách đến làm thủ tục lên máy bay, chiều cùng ngày CHK Tân Sơn Nhất đã đưa khu vực soi chiếu ở tầng trệt để hạn chế áp lực các quầy thủ tục tại tầng 1.

Để giải tỏa phương tiện vào ra cảng nhanh, cảng đã phối hợp với cảng lực lượng phản ứng nhanh để điều tiết giao thông trên tuyến đường Trường Sơn, Phạm Văn Đồng để hạn chế tình trạng kẹt xe cục bộ.



Lực lượng an ninh hàng không điều động ra tận cửa ngõ dẫn vào sân bay Tân Sơn Nhất để điều tiết phương tiện vào ra từ trưa 26-4. Ảnh: P.ĐIỀN

Theo ghi nhận của PLO, lực lượng an ninh sân bay cũng được huy động ra tận đường Trường Sơn để điều tiết phương tiện vào ra sân bay nhanh chóng. Tuy nhiên do lượng phương tiện dồn vào sân bay quá đông, cộng thời tiết nóng nên nhiều người khá bực bội do bị kẹt xe cục bộ ngay cửa ngõ vào sân bay. Nhiều vị khách cận giờ bay đã xuống xe đi bộ vào sân bay.

Cục hàng không Việt Nam cho hay cao điểm nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay các hãng hàng không trong nước đã cung ứng gần 1,9 triệu chỗ với 8.700 chuyến bay trên các đường bay nội địa và quốc tế.

Trong đó Vietjet Air cung ứng nhiều nhất với 860.000 chỗ trên toàn mạng đường bay quốc tế và nội địa của hãng tăng 60.000 chỗ so với giai đoạn liền kề trước đó, tập trung vào các đường bay nội địa Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng, Hải Phòng, Nha Trang, Phú Quốc, Cần Thơ,...

Vietnam Airlines cung ứng trên toàn mạng quốc tế và nội địa số lượng gần 800.000 chỗ tăng hơn 78.000 chỗ so giai đoạn liền kề trước đó, cụ thể mạng đường bay nội địa tăng hơn 53.000 chỗ tập trung đến các điểm du lịch lớn giữa Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang, Đà Lạt,... và mạng đường bay quốc tế được bổ sung thêm hơn 25.000 chỗ tập trung trên các đường bay giữa Việt Nam và Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Campuchia.



Jetstar Pacific Airlines cũng cung ứng gần 200.000 chỗ nội địa và quốc tế trong dịp này. Tân binh Bamboo Airways cũng cung ứng hàng chục ngàn chuyến bay dịp cao điểm.

Dịp này, Cục hàng không yêu cầu các hãng hàng không đảm bảo bố trí tàu bay, trang thiết bị, vật tư dự phòng để kịp thời bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay. Điều hành lịch bay hạn chế tối đa việc chậm chuyến, hủy chuyến, đảm bảo thực hiện đầy đủ dịch vụ hành khách tại cảng hàng không trong trường hợp chuyến bay bị chậm, gián đoạn.

Đồng thời bố trí nhân viên giải quyết các thắc mắc và nhu cầu của hành khách theo đúng quy định pháp luật; thực hiện chuyến bay theo đúng slot được cấp, hạn chế việc chậm chuyến, gây ùn tắc tại cảng hàng không, sân bay.