Ông Nguyễn Hoài Trung, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Long An cho biết trong tháng 12, Sở GTVT sẽ khởi công tuyến đường tỉnh 823D (kết nối Long An - TP.HCM).

Theo ông Trung cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây là dự án trọng điểm kết nối Long An và TP.HCM.

Dự án này có chiều dài trên 14 km, có điểm đầu giáp TP.HCM, điểm cuối nút giao QL.N2, với tổng mức đầu tư trên 1.490 tỉ đồng.



Thời gian tới sẽ có nhiều dự án kết nối TP.HCM - Long An được khởi công. Đồ hoạ: HỒ TRANG.

Cũng theo ông Trung, ngày 11-12, tỉnh Long An sẽ khởi công dự án cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây thuộc địa bàn TP Tân An, tỉnh Long An.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 614 tỉ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương hỗ trợ 350 tỉ đồng, phần còn lại là ngân sách tỉnh và các nguồn vốn huy động khác. Dự án này sẽ thi công trong 540 ngày, dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 4-6-2023.

Bên cạnh đó, tỉnh Long An cũng thi công, xây dựng nâng cấp mở rộng đường ĐT833 và cầu Tổng Uẩn. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành trong vòng 390 ngày, hoàn thành vào tháng 1-2023.