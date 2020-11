Thủy điện Thượng Nhật vi phạm hành chính 2 lỗi

Sáng 18-11, đoàn công tác Bộ Công Thương tiếp tục có buổi làm việc với Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung, chủ đầu tư thủy điện Thượng Nhật về công tác quản lý an toàn, vận hành, phòng chống thiên tai tại công trình thủy điện Thượng Nhật

Tại buổi làm việc, ông Tô Xuân Bảo, Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp cùng các thành viên là đại diện các Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Cục Điều tiết điện lực, Sở Công thương tỉnh Thừa Thiên - Huế đã nghiên cứu hồ sơ và đưa ra những ý kiến.

Ông Bảo kết luận, về việc triển khai thực hiện quản lý vận hành, thủy điện này đã không thực hiện quan trắc là đã vi phạm khoản C, điều 16, Nghị định 134.



Ông Tô Xuân Bảo làm việc với Công ty cổ phần Thủy điện miền Trung, chủ đầu từ thủy điện Thượng Nhật. Ảnh: NGUYỄN DO

Bên cạnh đó, trong đợt lũ vừa qua, công ty chưa tuân thủ quy trình của cấp thẩm quyền ban hành. Cụ thể, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã yêu cầu công ty này mở hoàn toàn năm cửa van nhưng đã hai lần công ty không thực hiện. Hành vi này vi phạm khoản a, điều 16 của Nghị định 134.



Đoàn đã lập biên bản hai vi phạm trên để đề nghị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.



Đoàn công tác kiểm tra tại thủy điện Thượng Nhật vào chiều 17-11. Ảnh: NGUYỄN DO

Ngoài ra, dựa trên những vi phạm về an toàn hồ đập, Đoàn Kiểm tra sẽ đề xuất lãnh đạo Bộ Công Thương thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực đã được cấp cho Công ty CP đầu tư thuỷ điện Miền Trung Việt Nam tại nhà máy thủy điện Thượng Nhật.

Theo giấy phép Hoạt động điện lực được Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Anh Tuấn cấp vào ngày 12-12-2019 cho Công ty này cho phép quản lý, vận hành nhà máy thủy điện Thượng Nhật có công suất 11MW với 2 tổ máy và đường dây 35 KV, được đấu nối vào lưới điện quốc gia qua đường dây 35 kV mạch kép. Thời hạn của giấy phép đến ngày 11-12-2020.

Như PLO đã thông tin, trước đó, ngày 14-11, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ban hành công điện khẩn yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư thủy điện Miền Trung (chủ đầu tư) mở hoàn toàn năm cửa van của nhà máy thủy điện Thượng Nhật nhưng thủy điện này không chấp hành.

Cùng ngày UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế giao Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Nam Đông, Công an xã Thượng Nhật giám sát 24/24 giờ việc chấp hành mở hoàn toàn năm cửa van nhà máy thủy điện Thượng Nhật.

Ngay trong buổi trưa ngày 14-11, thủy điện này đã mở hoàn toàn năm cửa van. Tuy nhiên, khi cơn bão số 13 đi qua, chiều 15-11, thủy điện này đã đóng bốn cửa van và tiếp tục tích nước trái phép.

Công ty đã không tuân thủ lệnh mở năm của van trong điều kiện đã hết hạn được tích nước thử nghiệm.