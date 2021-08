Các phương tiện chở hàng nghiêm túc chấp hành hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra tại các trạm kiểm dịch. Sau đó, lưu thông trên các tuyến đường được phép của địa phương để vào các điểm giao nhận hàng, tuyệt đối không dừng đỗ dọc đường để giao nhận hàng hóa hay tiếp xúc với người khác.

Trách nhiệm của đơn vị vận tải

Các đơn vị vận tải, giao, nhận hàng hóa luôn luôn có kế hoạch xây dựng phương án vận chuyển và cung cấp trước cho các chốt kiểm soát liên ngành, các tổ chức đơn vị liên quan tại địa phương.

Thông qua hệ thống thiết bị giám sát hành trình, đơn vị thường xuyên cập nhật, theo dõi hoạt động của phương tiện, đảm bảo phương tiện đi đúng hành trình đã khai báo.

Các đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với phương án vận chuyển và công tác phòng, chống dịch theo các nội dung trên và theo quy định hiện hành.

Thời gian thực hiện từ 0 giờ, ngày 23-8 cho đến khi có thông báo mới.