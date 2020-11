TP.HCM: Lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

Sáng 15-11, TP.HCM tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông (TNGT) tại đền tưởng niệm Bến Nọc (quận 9, TP.HCM).



Đây là một sự kiện đặc biệt, là dịp để mọi người bày tỏ niềm thương xót với những người không may gặp nạn khi tham gia giao thông. Lễ tưởng niệm cũng là dịp nhắc nhở mỗi người trong cộng đồng về trách nhiệm xây dựng xã hội giao thông an toàn.



Ban An toàn giao thông TP trao quà cho những thân nhân của các nạn nhân TNGT.

Phát biểu tại buổi lễ tưởng niệm, ông Võ Văn Hoan, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, trong 10 tháng đầu năm TP.HCM xảy ra 2.463 vụ TNGT làm chết 460 người và bị thương 1.732 người. Nhiều người trong số họ đã tử vong khi tuổi đời còn rất trẻ là học sinh, sinh viên, lao động chính trong gia đình, số này chiếm tới 75%.



Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan phát biểu tại lễ tưởng niệm.

Theo ông Hoan, thiệt hại về nhân mạng là không gì có thể bù đắp được, những di chứng thương đau của TNGT là nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa trong ký ức của mỗi người thân, bạn bè người bị nạn. Đau xót hơn, phía sau những cái chết do TNGT là những tổ ấm gia đình bị tổn thương; con nhỏ mất đi cha mẹ, các bậc phụ lão mất đi nơi nương tựa cho những năm tháng cuối đời.

“Hôm nay, TP tổ chức lễ phát động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT”. Đây là dịp để chúng ta tưởng nhớ những người không may qua đời khi tham gia giao thông và cũng là cơ hội để mỗi chúng ta nhắc nhở chính mình, người thân, bạn bè về sự trân quý không gì so sánh được của cuộc sống và sự cần thiết phải chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông”, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan nói.



Các đại biểu cắm hoa tưởng niệm nạn nhân TNGT.

Qua buổi lễ này, phó chủ tịch kêu gọi nhân dân TP hãy nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật về ATGT, cùng tự giác thực hiện khi đã uống rượu, bia – không lái xe, không phóng nhanh, vượt ẩu, đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Mỗi gia đình, trường học cần giáo dục con em mình từ khi còn bé về ý thức trách nhiệm khi tham gia giao thông, góp phần tạo ra môi trường giao thông an toàn cho bản thân và cho cộng đồng. Đồng thời cùng chung tay chia sẻ những tổn thất, mất mát của các nạn nhân, gia đình nạn nhân TNGT.







Chị Trương Thị Mỹ Dung (ngụ tại huyện Bình Chánh), đại diện cho các gia đình nạn nhân TNGT xúc động tại buổi lễ.

Chị Trương Thị Mỹ Dung (ngụ tại huyện Bình Chánh) - đại diện cho các gia đình nạn nhân bị TNGT, cho biết vào một ngày đầu tháng 12-2017, con trai tôi khi đó mới 17 tuổi đã chẳng may bị TNGT tử vong trên đường QL50 khi đang trên đường về nhà.

Chị Dung nghẹn ngào kể tiếp: “Bất hạnh lại ập đến gia đình tôi khi vào đúng ngày 22-7-2020, chồng tôi lại bị TNGT tử vong cũng trên tuyến đường mà trước đó đã cướp đi sinh mạng con trai tôi. Tôi vĩnh viễn mất đi những người thân yêu nhất, là lao động chính trong gia đình, TNGT đã đẩy gia đình tôi vốn đã khó khăn càng thêm khó”...