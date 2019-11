Tưởng niệm nạn nhân TNGT: Nỗi đau thời bình!

Bác sĩ khổ với bệnh nhân bị TNGT do say xỉn Là một bệnh viện tuyến cuối tiếp nhận số ca cấp cứu nhiều nhất ở phía Nam, theo thống kê của BV Chợ Rẫy, chỉ riêng trong 10 tháng đầu năm, Khoa cấp cứu đã tiếp nhận hơn 14.000 bệnh nhân nhập viện do TNGT. Trưởng tua trực cấp cứu tại Khoa cấp cứu của BV, BS Nguyễn Tấn Hưng cho biết các bệnh nhân nhập viện do TNGT trong tình trạng va chạm rất nặng gồm chấn thương tạng kín, vỡ gan, vỡ lách, chấn thương sọ não. Đa số bệnh nhân đều còn trẻ, trong độ tuổi lao động. Theo BS Hưng, các bệnh nhân bị chấn thương do TNGT đều được đo nồng độ cồn, đa số có nồng độ cồn trong máu rất cao. “Thông thường bệnh nhân xỉn quắc cần câu thì một thời gian sau họ sẽ từ từ tỉnh lại nhưng nếu chủ quan nghĩ họ bị say mà không xử lý gì thì sẽ dễ bỏ sót tình trạng bệnh nhân, rất nguy hiểm. Ngoài ra, còn chưa kể nhiều bệnh nhân say xỉn quậy phá, đe dọa nhân viên y tế, không chịu hợp tác điều trị khi bị ma men làm chủ” - BS Hưng chia sẻ những khó khăn khi cấp cứu bệnh nhân bị TNGT. HOÀNG LAN