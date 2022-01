Những ngày cận tết, đặc biệt vào mùa cao điểm người dân về quê ăn tết, vấn đề vé xe, vé máy bay lại nóng lên. Mấy ngày gần đây, trong khi sân bay Tân Sơn Nhất rất bận rộn đưa hành khách về quê thì các bến xe lại khá vắng vẻ, đìu hiu.



Hàng không vào mùa bận rộn

Theo ghi nhận của PV vào ngày 20-1, hành khách tập trung đi lại đông đúc trên các đường bay từ TP.HCM đi Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quy Nhơn.

Để hạn chế tiếp xúc và tiết kiệm thời gian ở sân bay, các hãng hàng không khuyến cáo hành khách nên làm thủ tục trước qua website, ứng dụng di động, qua điện thoại hoặc tại các quầy tự làm thủ tục trong vòng 24 giờ trước khi khởi hành. Các hãng bay cũng lưu ý hành khách khai báo di chuyển nội địa trên ứng dụng PC-COVID trước khi đến sân bay.

Ông Đặng Ngọc Cương, Quyền Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, cho biết: Lượng hành khách đi lại dịp tết Nguyên đán tăng đáng kể, bình quân mỗi ngày có khoảng 400 chuyến bay đi/đến. Đây chưa phải là thời điểm bận rộn nhất vì những ngày tới, các hãng bay sẽ tăng tần suất khai thác. Tuy nhiên, nếu so với cao điểm tết năm 2019 thì tần suất khai thác như vậy là chưa cao.

Theo ghi nhận, giá vé năm nay tăng khá cao so với năm trước. Giá vé “nóng” nhất là chặng TP.HCM - Nghệ An, có giá 2,7-3,6 triệu đồng/vé/chiều.

Lý giải về giá vé năm nay tăng cao, từ sân bay Vinh (Nghệ An), ông Hoàng Văn Thư, Giám đốc Cảng hàng không Vinh, thông tin hiện bình quân mỗi ngày có 20 chuyến do các hãng khai thác. Tần suất khai thác như hiện tại chưa bằng 50% so với tết 2019 (50 chuyến/ngày). Tuy nhiên, năm nay, luồng hành khách di chuyển ngược từ Nghệ An vào TP.HCM khá cao thay vì một chiều từ TP.HCM đến Nghệ An như các năm trước.

Các đại lý vé máy bay thông tin lượng hành khách đặt vé trên nhiều đường bay đến Phú Quốc dịp cao điểm tết bắt đầu tăng. Ông Nguyễn Minh Đông, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, cho biết ngày cao điểm phục vụ 42 chuyến khai thác. Tuy vậy, nếu so với cao điểm tết 2019 thì bằng 50% (160 chuyến/ngày), trong đó chuyến muộn nhất là 21 giờ. “Nói chung áp lực không lớn so với năng lực khai thác của sân bay Phú Quốc” - ông Đông nói.

Ông Đông chia sẻ thêm, thời điểm này lượng hành khách đến Phú Quốc chưa nhiều trong dịp tết. Lý do là vì các khu du lịch, nghỉ dưỡng, khách sạn ở Phú Quốc hiện đang thiếu nhân viên phục vụ cũng như các vị trí quản lý nên chưa thể bung hoạt động hết công suất.

“Đặc biệt, phân khúc biệt thự cao cấp, dù du khách đặt khá nhiều nhưng khả năng đáp ứng hạn chế do thiếu nhân viên. Do đó, nhiều du khách thích sự riêng tư sẽ băn khoăn khi chọn đến đảo ngọc Phú Quốc” - ông Đông thông tin thêm.



Lượng hành khách đổ về sân bay Tân Sơn Nhất để về quê sớm hơn mọi năm.

Ảnh: PHONG ĐIỀN

Bến xe vắng khách dù tết đến gần

Trong khi sân bay Tân Sơn Nhất nhộn nhịp đưa hành khách rời TP.HCM về quê thì các bến xe ở TP.HCM lại khá đìu hiu, vắng khách.

Theo ghi nhận của PV ngày 20-1, tại Bến xe Miền Đông, lượng hành khách tới mua vé tết rất ít, cả sảnh vé chưa tới 10 vị khách.

Một nhân viên bán vé ở bến xe này chia sẻ: “Mọi năm chúng tôi tư vấn và bán xe cho hành khách không kịp uống nước. Vậy mà năm nay chúng tôi lại thảnh thơi ngồi cắn hạt dưa chờ hành khách”.

Anh Nguyễn Văn Hải (hành khách tới bến xe mua vé) cho hay năm nay dịch bệnh diễn biến phức tạp nên anh không định về quê ăn tết. Tuy nhiên, những ngày này tình hình có vẻ ổn hơn, lượng người đi xe khách có phần vắng nên anh quyết định mua vé về quê ăn tết.

Theo tìm hiểu của PV, giá vé tết tại bến xe không tăng. Đơn cử, giá vé xe limousine từ TP.HCM đi Quảng Ngãi trung bình 410.000-610.000 đồng/vé, xe giường nằm có giá 415.000-770.000 đồng/vé (tùy chất lượng xe).

Tại Bến xe Miền Tây, lượng hành khách tới mua vé còn vắng hơn Bến xe Miền Đông khi cả sảnh không có một vị khách.

Quầy vé Kumho Samco ở Bến xe Miền Tây đánh giá phần lớn lượng hành khách năm nay của hãng đều đặt vé về miền Trung và Tây Nguyên. Đa phần hành khách đều đặt vé qua tổng đài, rất ít hành khách đến bến xe và đây cũng là sự chuyển biến tích cực so với mọi năm.

Nhà xe Cúc Tùng (chặng TP.HCM - Khánh Hòa) cho hay năm nay, lượng hành khách không bằng 25% lượng hành khách mọi năm. Hãng xe này lý giải nguyên nhân là do phần lớn người dân đã về quê ngay từ khi TP.HCM nới lỏng giãn cách.

Ông Tạ Chương Chín, Phó Giám đốc Bến xe Miền Đông, cũng cho rằng nguyên nhân các bến xe năm nay vắng hành khách là do người dân sợ dịch hoặc sợ các quy định cách ly ở từng địa phương. Đặc biệt, trong thời gian phong tỏa, hàng loạt người dân và sinh viên đã về quê nên lượng hành khách rất vắng. Tuy nhiên, bến xe luôn sẵn sàng, chuẩn bị tâm thế phục vụ trong trường hợp lượng hành khách tăng cao đột biến.•