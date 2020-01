Tranh cãi về đề xuất tạm giữ biển số xe

Gắn biển số giả: Mức phạt khốc liệt Khoản 3 Điều 53 Luật Giao thông đường bộ hiện hành quy định: “Xe cơ giới phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp”. Theo đó, hành vi điều khiển xe không gắn biển số theo quy định hay gắn biển số không đúng với giấy đăng ký xe (như gắn biển số của xe khác lên xe của mình) hoặc gắn biển số không do cơ quan có thẩm quyền cấp (thường được gọi là biển số giả) sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định 100/2019. Cụ thể như sau: - Đối với xe máy: Người vi phạm bị phạt 300.000-400.000 đồng và bị tịch thu giấy đăng ký xe cùng biển số không đúng quy định. - Đối với ô tô: Ngoài việc bị phạt 4-6 triệu đồng, người vi phạm còn bị tịch thu giấy chứng nhận, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy đăng ký xe, biển số không đúng quy định; bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 1-3 tháng.