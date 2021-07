Ngày 1-7, UBND TP Huế (Thừa Thiên – Huế) cho biết đã có công văn yêu cầu Ban QLDA Đầu tư Xây dựng khu vực TP Huế khẩn trương kiểm tra, khắc phục tình trạng lún công trình Trường Mầm non Hương Sơ giai đoạn 1, báo cáo kết quả trước ngày 3-7.

TP yêu cầu đơn vị này nhanh chóng chủ trì mời Sở Xây dựng tỉnh, Phòng Quản lý Đô thị TP và các chuyên gia, đơn vị chuyên môn kiểm tra thực địa, đề xuất các giải pháp khắc phục kịp thời và lâu dài.

Mục tiêu là đảm bảo an toàn kết cấu công trình, tuyệt đối không đưa công trình vào sử dụng trường hợp không đảm bảo an toàn.



Ngồi trường bị lún khiến mất 1 bậc cấp. Ảnh: ND

Trước đó, Trường Mầm non Hương Sơ giai đoạn 1 được tổ chức lễ khánh thành vào ngày 29-5 và được lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên – Huế đánh giá cao quyết tâm của chủ đầu tư, đơn vị thi công, đơn vị tài trợ và sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của TP Huế.

Ngôi trường có quy mô xây dựng gồm khối nhà học tập bốn phòng học, sảnh đa năng và khối nhà hành chính quản trị, phòng học chức năng kết hợp với nhà bếp ăn, nhằm phục vụ cho con em cư dân khu tái định cư khu vực I Kinh thành Huế tại phường Hương Sơ, TP Huế.

Dự án do Công ty CP Thành An và Công ty CP xây lắp và thương mại An Bảo thi công. Tuy nhiên, khi chưa đưa vào sử dụng, nhiều người đã phản ánh việc trường này bị lún và đặt ra câu hỏi về chất lượng công trình.



Lực lượng chức năng đã khoan các lỗ để kiểm tra. Ảnh: ND

Đại diện Ban QLDA Đầu tư Xây dựng khu vực TP Huế xác nhận toàn bộ công trình với hai khối nhà đã bị lún khoảng 20-21 cm, làm biến mất gần một bậc tam cấp. Vị này cho biết công trình được thiết kế xây dựng bằng móng băng hai phương.

Được biết, Khu vực xây dựng Trường Mầm non Hương Sơ vốn là cánh đồng ruộng được người dân canh tác từ nhiều năm và mới được đổ đất san lấp xây dựng khu tái định cư, trường học... phục vụ Dự án di dân khu vực I Kinh thành Huế.