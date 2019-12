Tự ý phân lô đất quy hoạch công viên, cây xanh để bán

Biến đất chỉnh trang đô thị thành đất thương mại Theo hồ sơ, năm 2002, UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt dự án chỉnh trang đô thị - tái định cư dân hai bên bờ sông Cái, TP Nha Trang. Mục tiêu của dự án là xây dựng kè, đường hai bên bờ sông để chỉnh trang đô thị, đồng thời xây dựng năm khu tái định cư tại chỗ cho người dân. Dự án được chia thành ba gói thầu để đấu thầu, trong đó có gói thầu khu tái định cư Cồn Tân Lập. Dự án do Ban quản lý dự án các công trình trọng điểm tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư. Tháng 5-2003, Thủ tướng có văn bản đồng ý cho tỉnh Khánh Hòa thực hiện dự án trên với yêu cầu “quỹ đất và khu tái định cư cần đảm bảo yêu cầu ổn định đời sống, sản xuất của các hộ dân tái định cư trước mắt và lâu dài”. Tuy nhiên, năm 2007, UBND tỉnh Khánh Hòa cho Công ty CP Sông Đà Thăng Long làm nhà đầu tư dự án khu dân cư Cồn Tân Lập trên diện tích quy hoạch của khu tái định cư Cồn Tân Lập. Bảy tháng sau, tỉnh Khánh Hòa thu hồi chủ trương trên vì Công ty CP Sông Đà Thăng Long xin rút khỏi dự án do khó khăn về tài chính. Đến năm 2008, UBND tỉnh Khánh Hòa lại chấp thuận để Công ty CP Sông Đà Thăng Long liên danh cùng Công ty CP Sông Đà Nha Trang (do người của Sông Đà Thăng Long sáng lập, điều hành) được trở lại làm nhà đầu tư dự án Cồn Tân Lập. Liên danh này do Sông Đà Nha Trang làm đại diện. Tỉnh Khánh Hòa tiến hành giải tỏa 831 hộ, trong đó có 686 hộ bị giải tỏa trắng để lấy đất giao cho Sông Đà Nha Trang thuê dài hạn mà không tổ chức đấu giá.