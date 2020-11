UBND tỉnh Bình Thuận nói về dự án Biển Quê Hương

Thủ tướng chỉ đạo xử lý vụ chia chác đất rừng Sở dĩ gọi khu vực dự án Biển Quê Hương là “đất vàng” bởi đây là khu đất rất đẹp nằm cạnh suối Nhum, sát biển. Từ những thập niên 1990, khu này đã được Nhà nước cho trồng phi lao dày đặc để phòng hộ chống xâm thực bờ biển. Tại khu đất này, từ năm 1997 đến 2001, UBND huyện Hàm Thuận Nam đã cấp “giấy đỏ” hàng trăm lô đất với diện tích trên 1 triệu m2 cho 18 quan chức cấp tỉnh, 64 cán bộ cấp huyện và chín cán bộ cấp xã. UBND huyện Hàm Thuận Nam còn chia 33 lô ở khu rừng phi lao này cho 33 cán bộ xã và huyện. Sau khi Pháp Luật TP.HCM thông tin về vấn đề trên, Thủ tướng đã chỉ đạo Thanh tra Chính phủ vào cuộc và giao cho Bộ Công an điều tra, xử lý. Hầu hết số đất chia chác trái pháp luật trên sau đó đã được thu hồi. Tuy nhiên, một số cán bộ đã bán lấy hàng trăm triệu đồng. Điển hình như ông Nguyễn Du, nguyên Chủ tịch UBND xã Thuận Quý, bán lấy hơn 300 triệu đồng. Do ông Du có liên quan trong việc xét duyệt chia chác đất trái phép này nên đã bị Công an huyện Hàm Thuận Nam khởi tố về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế. Thời điểm đó ông Du bỏ trốn khỏi địa phương, đến năm 2007 thì bị bắt và kết án. Khu rừng phi lao xanh mát này sau đó được người dân địa phương và du khách trong và ngoài nước chọn làm nơi cắm trại, sinh hoạt cộng đồng.