Những phát biểu “dậy sóng” trên diễn đàn Quốc hội về hai dự án luật tại kỳ họp thứ 10

Tôi là người cuối cùng phát biểu về Luật GTĐB hôm nay, tôi cảm thấy đây là một kỷ niệm lịch sử. Lần đầu tiên chỉ có một ĐB ủng hộ Chính phủ, còn tất cả ĐB đều phản ánh một tâm trạng hết sức bức xúc... Tôi tin rằng phải đến 99% nhân dân sẽ ủng hộ việc không tách luật… ĐB TRẦN THỊ QUỐC KHÁNH

(Hà Nội)

Việc tách Luật GTĐB giống như một con lợn bốn chân bị xẻ thành hai con lợn hai chân, nghĩa là chữa lợn lành thành lợn què. Tôi cũng không đồng tình việc chuyển cho Bộ Công an sát hạch, cấp giấy phép lái xe vì lý do giấy phép lái xe giả còn nhiều. Nếu với lý do này, giờ có tiền giả thì việc in tiền cũng phải chuyển cho Bộ Công an làm. ĐB ĐỖ VĂN SINH,

Ủy ban Kinh tế QH