Sau ngày 31-12-2021, xe kinh doanh vận tải (KDVT) hành khách có sức chứa từ chín chỗ trở lên và xe KDVT hàng hóa bằng container, xe đầu kéo không lắp camera giám sát sẽ bị xử phạt theo quy định tại Nghị định 100/2019.

Ồ ạt đi lắp camera

Anh Nguyễn Văn Lợi, chủ của hơn 10 xe container tại Đồng Nai, cho biết đã được thông báo về việc xe KDVT hàng hóa bằng container, xe đầu kéo phải lắp camera giám sát từ sau ngày 31-12-2021.

“Camera có nhiều loại với mức giá khác nhau, tôi đã lắp camera trong cabin xe để giám sát các tài xế, sau đó hình ảnh sẽ lưu trữ, truyền về máy chủ” - anh Lợi nói thêm.



Các camera lắp trên một xe khách giường nằm. Ảnh: TỰ SANG

Anh Nguyễn Minh Tuấn, kinh doanh xe đầu kéo tại quận Tân Bình, TP.HCM, cũng cho biết công ty đã tiến hành lắp camera cho 12 xe đầu kéo. Đây là loại camera ghi hình, lưu trữ được hình ảnh người lái xe trong quá trình xe tham gia giao thông.



Anh Trần Minh Huy, chủ garage ô tô Passion Auto tại TP Thủ Đức, TP.HCM, cũng thông tin trong tháng 12, garage đã nhận lắp ráp nhiều loại camera cho các xe khách, xe tải. “Giá của mỗi loại sẽ dao động 4-8 triệu đồng” - anh Huy cho biết.

Nghị định 10/2020 quy định thiết bị giám sát hành trình của ô tô phải đảm bảo lưu trữ và truyền dẫn các thông tin gồm: Hành trình, tốc độ vận hành, thời gian lái xe liên tục về hệ thống dữ liệu giám sát hành trình của Tổng cục Đường bộ (Bộ GTVT).

Thông tin từ thiết bị giám sát của xe được sử dụng trong quản lý nhà nước về hoạt động vận tải, quản lý hoạt động của đơn vị KDVT. Dữ liệu cũng được kết nối, chia sẻ với Cục CSGT (Bộ Công an), Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) để thực hiện quản lý nhà nước về an ninh trật tự, an toàn giao thông; thuế.

Sẽ xử phạt xe không lắp camera

Khoản 2 Điều 13, khoản 2 Điều 14 Nghị định 10/2020 quy định điều kiện KDVT hành khách và KDVT hàng hóa bằng ô tô đều phải lắp camera ghi hình và lưu trữ trên khoang xe.

Cụ thể, các xe KDVT hành khách phải thực hiện lắp camera trước ngày 1-7-2021. Đối với xe có sức chứa từ chín chỗ trở lên (kể cả người lái) phải lắp camera đảm bảo ghi hình, lưu trữ hình ảnh trên xe (cả tài xế, cửa lên xuống xe) trong quá trình xe tham gia lưu thông.

Còn đối với xe KDVT hàng hóa cũng phải lắp camera trước ngày 1-7-2021. Trong đó xe container, xe đầu kéo phải lắp camera đảm bảo ghi hình, lưu trữ hình ảnh người lái xe trong quá trình xe tham gia giao thông.

Thời gian lưu trữ hình ảnh trên xe đối với cả xe KDVT hành khách và KDVT hàng hóa phải đảm bảo tối thiểu 24 giờ gần nhất đối với xe hoạt động trên hành trình có cự ly đến 500 km; tối thiểu 72 giờ gần nhất đối với xe hoạt động trên hành trình có cự ly trên 500 km.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên Chính phủ đã ra Nghị quyết 66 tạm ngưng xử phạt hành chính đối với việc ô tô không lắp camera giám sát đến hết ngày 31-12-2021. Sau ngày 31-12, các xe nói trên không lắp camera giám sát sẽ bị xử phạt theo quy định tại Nghị định 100/2019.

Về vấn đề này, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cũng vừa có văn bản yêu cầu Bộ Công an, Bộ GTVT và UBND các tỉnh, thành đẩy mạnh tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp khẩn trương thực hiện nghiêm quy định lắp đặt camera trên xe KDVT.

Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo lực lượng CSGT; Bộ GTVT chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Từ đó, lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm theo quy định đối với xe tham gia hoạt động KDVT nhưng không chấp hành quy định về lắp đặt camera.•