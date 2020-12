Xử lý xe vô chủ tại bãi giữ xe ra sao?

Xe chất đống, quá trình thanh lý phức tạp Theo Công ty CP Bến xe Miền Đông, số lượng xe bị bỏ tại đây tăng theo từng năm, đến cuối năm 2018 số lượng xe tại bãi xe máy lên đến gần 200 chiếc. Còn tại bãi giữ xe Bến xe Miền Tây, tính đến năm 2018 cũng có hơn 300 xe không chủ. Ông Trần Văn Phương, Phó Giám đốc Bến xe Miền Tây, cho biết bến xe có văn bản gửi công an phường và Công an quận Bình Tân đề nghị hỗ trợ việc xử lý các xe này. Sau đó, công an quận đã xuống làm việc, ghi lại số khung, số máy của từng xe để xác minh các xe này liên quan đến vụ án trộm cắp gì hay không. “Với trường hợp không liên quan, bến xe gửi thư mời hai lần yêu cầu chủ xe đến lấy xe, trong thời gian đó nếu họ không lấy thì đưa công an giám định xe. Sau đó, bến xe đăng thông tin trên mặt báo (hai kỳ với số tiền 60 triệu đồng), sau 365 ngày kể từ ngày đăng báo, chủ xe vẫn không đến nhận thì cơ quan mới tiến hành thủ tục thu hồi, thanh lý” - ông Phương nói. Ông Lê Hoàng Sơn, Trưởng phòng Kinh doanh dịch vụ Bến xe Miền Tây, cho rằng: “Một ngày phí gửi xe là 10.000 đồng, chủ xe nhắm giá trị xe 5-7 triệu mà tiền xe trong một năm khoảng 3 triệu thì họ bỏ luôn. Nhiều xe máy sẽ xuống cấp trầm trọng, thanh lý cũng không còn bao nhiêu tiền. Quá trình làm thủ tục thanh lý theo tôi là quá nhiêu khê, quá phức tạp và rắc rối”. Còn theo đại diện của nhà giữ xe TCP tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, từ khi nhà giữ xe đi vào khai thác đến nay có khoảng 250 chiếc xe hai bánh không có người đến lấy. Hiện số xe này được xếp vào diện “nằm vạ”. Theo vị này, số xe nằm bãi đã nhiều năm, tuy nhiên vẫn chưa biết xử lý thế nào do chưa có hướng dẫn xử lý từ cơ quan chức năng dù đơn vị đã có kiến nghị đến Sở Tài chính. T.TRINH - P.ĐIỀN