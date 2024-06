Đoàn cán bộ PV GAS tham gia chuyến hải trình ‘Vì Trường Sa thân yêu’ 08/06/2024 10:00

Đoàn PV GAS có 5 đại biểu trong đó đồng chí Trương Hồng Sơn - Thành viên Hội đồng quản trị dẫn đầu, tham gia cùng 63 thành viên khác của Petrovietnam. Tham gia Đoàn công tác lần thứ 18 này có hơn 200 đại biểu đến từ: Quân chủng Hải quân, Petrovietnam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh, Hội Đo lường Việt Nam, Cục Hải quan Hải Phòng, Trường Cao đẳng Hàng hải I, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Phân viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Quang Minh, Trung tâm Môi trường và Sản xuất sạch, các văn nghệ sĩ và thành viên đoàn văn công đến từ trường Đại học Văn hóa Hà Nội, cùng các phóng viên báo đài...

Đoàn công tác Petrovietnam tham gia hải trình đến với Trường Sa.

Trên hải trình của chuyến công tác, Đoàn đã đến thăm, động viên bộ đội và nhân dân đang công tác, sinh sống tại các đảo: Đá Thị, Len Đao, Sinh Tồn Đông, An Bang, Đá Đông C, Đá Tây C, Trường Sa và Nhà giàn DK1/9 (Ba Kè). Trên các đảo xa cách đất liền thiếu thốn đủ thứ nhưng cũng chính nơi đây, Đoàn công tác đã nhận thấy sự lạc quan và ý chí của tập thể cán bộ chiến sỹ, người dân bám trụ.

Petrovietnam đã trao tặng 2 tỷ đồng cho Chương trình “Xanh hóa Trường Sa” và tài trợ phân bón một năm để chăm sóc cây trên đảo; trực tiếp trao 60 thùng quà nhu yếu phẩm cho quân, dân các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1/9; thăm bốn bệnh nhân đang nằm điều trị tại Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa… Trong đó, PV GAS đã trao tặng nhiều món quà ý nghĩa đến tận tay các chiến sĩ và người dân trên đảo và nhà giàn với tổng giá trị 150 triệu đồng.

Trong chương trình của Đoàn công tác, các thành viên Petrovietnam đã tích cực tham gia giao lưu văn nghệ trên suốt hải trình; đồng thời dự cuộc thi tìm hiểu với chủ đề “Biển, đảo Tổ quốc tôi”, viết cảm nhận và sáng tác về Trường Sa và biển đảo… và Petrovietnam đã đạt 1 giải Nhất, 2 giải Ba và 1 giải Tài năng. Đồng chí Lê Phước Khôi - Phó Chủ tịch Công đoàn PV GAS xuất sắc đạt giải Nhất cuộc thi. Đồng chí xúc động chia sẻ: “Khi Ban Tổ chức xướng tên nhận giải Nhất trong buổi tổng kết, tôi thật sự bất ngờ, quá đỗi hạnh phúc và vô cùng tự hào vì góp phần đem niềm vui trong lần tham gia này. Tôi còn vui hơn khi nhận được bức tranh “Hoa bàng vuông Trường Sa” thật đặc biệt, gói trọn cả tâm hồn đảo xa trong đó. Sức sống mãnh liệt và nét đẹp lan toả của hoa bàng vuông tượng trưng cho người chiến sĩ Trường Sa. Tôi trân quý món quà để đem về thành phố mang tên Bác nơi tôi đang sống và làm việc. Món quà này sẽ là động lực để tôi tiếp tục cống hiến cho cuộc sống và công việc của mình”.

Đoàn công tác PV GAS chụp hình lưu niệm trên tàu KN-390.

Đoàn công tác PV GAS gửi gắm lời chào đến các chiến sỹ Trường Sa: “Chúng tôi mong muốn các chiến sĩ tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, mạnh mẽ và trí tuệ để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, góp phần làm cho quê hương, đất nước thêm giàu đẹp”.

Trường Sa là mảnh đất đất yêu thương với bao máu xương của các chiến sỹ bảo vệ chủ quyền biển đảo. Với ý nghĩa “Trường Sa trong trái tim tôi”, PV GAS sẽ luôn đồng hành, cùng với cả nước là hậu phương vững chắc cho đảo xa. Sau chuyến đi đặc biệt ý nghĩa này, Đoàn công tác PV GAS hứa sẽ mang trọng trách lan tỏa và tuyên truyền cho đồng nghiệp, bạn bè, người thân hướng về biển, đảo và hình ảnh người chiến sĩ.