Doanh thu công nghệ thông tin tại Đà Nẵng đạt hơn 20.000 tỉ đồng/năm

(PLO)- Doanh thu ngành công nghiệp công nghệ thông tin tại Đà Nẵng từ năm 2016 đến 2022 tăng từ 13.034 tỉ đồng lên 20.920 tỉ đồng/năm.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Quang Nam vừa ký ban hành Kế hoạch phát triển công nghiệp công nghệ thông tin (CNTT) trên địa bàn TP đến năm 2030.

UBND TP Đà Nẵng đánh giá, hạ tầng CNTT – truyền thông tại TP đã có những bước phát triển vượt bậc, mở rộng theo hướng dịch vụ đa dạng, phong phú với chất lượng ngày càng cao, sẵn sàng cho việc xây dựng TP thông minh.

Doanh thu ngành TT&TT năm 2016 đến 2022 từ 19.913 tỉ đồng tăng lên 34.293 tỉ đồng. Trong đó, doanh thu công nghiệp CNTT từ 13.034 tỉ đồng tăng lên 20.920 tỉ đồng/năm.

Tuy nhiên, lĩnh vực này đang gặp một số tồn tại, hạn chế như các doanh nghiệp đầu tư kết cấu hạ tầng khu CNTT tập trung chưa được áp dụng chính sách ưu đãi theo quy định.

Các khu CNTT, công viên phần mềm chưa thu hút được nhà đầu tư, tập đoàn quốc tế quy mô lớn. Đà Nẵng cũng thiếu hụt nhân lực CNTT có trình độ chuyên môn cao.

Do đó, Đà Nẵng đặt ra mục tiêu hoàn thiện cơ chế chính sách phát triển hạ tầng công nghiệp CNTT hiện đại, đồng bộ, đảm bảo năng lực và an toàn, an ninh thông tin.

“Đà Nẵng là điểm đến an toàn cho các doanh nghiệp đầu tư trong và ngoài nước, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp CNTT trở thành ngành kinh tế mũi nhọn góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững, tạo động lực thực hiện chuyển đổi số trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội của TP, kết nối đồng bộ với mạng lưới đô thị thông minh trong nước và khu vực ASEAN” - kế hoạch nêu.

Về các mục tiêu cụ thể, Đà Nẵng sẽ tập trung phát triển nền kinh tế số đóng góp tối thiểu 20% GRDP của TP. Trong đó, công nghiệp CNTT - truyền thông chiếm tối thiểu 10% GRDP của TP vào năm 2025.

Đến năm 2030, kinh tế số chiếm tối thiểu 30% GRDP của TP, trong đó công nghiệp CNTT chiếm tối thiểu 15% GRDP của TP.

Đà Nẵng sẽ hỗ trợ khởi nghiệp và thành lập doanh nghiệp công nghệ. Đưa số lượng doanh nghiệp công nghệ số đạt mức ba doanh nghiệp/1.000 dân.

Đến năm 2030, Đà Nẵng có tối thiểu 8.950 doanh nghiệp công nghệ số và 115.000 nhân lực công nghệ số. Giai đoạn 2021-2030, tốc độ tăng trưởng doanh thu công nghiệp CNTT bình quân 10%/năm, tăng trưởng doanh thu xuất khẩu phần mềm bình quân 12%/năm.

Đà Nẵng định hướng đến năm 2030 có tối thiểu bảy khu CNTT, công viên phần mềm. Đồng thời, hình thành trạm cáp quang ven biển thứ hai của TP để bảo đảm hạ tầng cho các doanh nghiệp đầu tư kết nối tuyến cáp quang biển đi quốc tế.

TẤN VIỆT