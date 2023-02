Doanh thu du lịch Bình Thuận đạt gần 1.800 tỉ đồng trong tháng 1

rong những ngày nghỉ tết, có trên 50.000 lượt khách du lịch đến Long An, tăng 66% so với cùng kỳ, trong đó có khoảng 1.000 lượt khách quốc tế.

23/01/2023 21:39

(PLO)- Gardens by the Bay là khu vườn nhân tạo lớn nhất Singapore với diện tích 101 ha. Do diện tích tự nhiên của cả Singapore chỉ tương đương với huyện Cần Giờ của TP.HCM, nên khu vườn được coi là lá phổi xanh quý giá của quốc đảo này.