Đón giao thừa cùng Chương trình 'Herbalife Nutrition Countdown Night 2023' tại Hồ Gươm do Herbalife Nutrion tài trợ

(PLO)- Chương trình “Herabalife Nutrition Countdown Night 2023” diễn ra từ 20 giờ ngày 31-12-2022 đến 0 giờ 30 ngày 01-01-2023 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội do Công ty Dinh dưỡng Herbalife Việt Nam tài trợ.

Điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn các mô hình và countdown đếm ngược bằng ánh sáng nghệ thuật từ Drone light không người lái trên không diễn ra vào thời khắc giao thừa chuyển giao giữa năm 2022 và năm 2023 lần đầu tiên tại Việt Nam. Chương trình còn có sự góp mặt của 17 ngôi sao ca nhạc như: Diva Thu Minh, Tuấn Hưng, Noo Phước Thịnh, Hoàng Dũng…Chương trình có phương án an ninh nghiêm ngặt và sử dụng hàng rào chống bạo động nhằm đảm bảo an toàn cho người xem. Chương trình “Herbalife Nutrition countdown Night 2023” sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTC1 và VTC9, kênh youtube VTC Now.

Nhà tài trợ chương trình - Herbalife Việt Nam chính thức hoạt động từ năm 2009. Từ năm 2017 đến 2022, Herbalife Việt Nam liên tục nằm trong danh sách top 100 doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam theo đánh giá của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Đồng thời trong thời gian này, Herbalife Việt Nam liên tục nhận được giải thưởng "Sản phẩm Vàng vì Sức khỏe cộng đồng" của Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam.

Nhiều năm qua, Herbalife Việt Nam luôn sát cánh đồng hành và có những hỗ trợ thiết thực cho nền thể thao đỉnh cao nước nhà như tài trợ sản phẩm dinh dưỡng, huấn luyện dinh dưỡng, hỗ trợ tài chính và trao thưởng nóng cho các vận động viên (VĐV) đạt huy chương tại SEA Games, Para Games, ASIAD, Olympic….Herbalife Nutrition cũng là đối tác dài hạn của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khi tài trợ chính thức cho các đội tuyển quốc gia Việt Nam gồm: Tuyển nam, nữ, U22, U23, Olympic giai đoạn 2021 - 2024. Không chỉ đồng hành trong các hoạt động thể thao đỉnh cao, Herbalife Việt Nam còn sát cánh cùng cộng đồng với nhiều hoạt động ý nghĩa, từ đó lan tỏa lối sống lành mạnh đến mọi người.

NK