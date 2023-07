Đồng Nai: 113 người tử vong trong 6 tháng đầu năm vì tai nạn giao thông

(PLO)- Trong 6 tháng đầu năm, trên toàn tỉnh Đồng Nai xảy ra 116 vụ tai nạn giao thông làm chết 113 người, 58 người bị thương.

Ngày 20-7, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự, ATGT trong 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ cuối năm 2023.

Theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh Đồng Nai trong 6 tháng đầu năm tình hình tai nạn giao thông gia tăng cả ba tiêu chí.

Cụ thể, trên toàn tỉnh xảy ra 116 vụ tai nạn giao thông làm chết 113 người, bị thương 58 người. So với cùng kỳ năm trước tăng 10 vụ, tăng 24 người chết và tăng 10 người bị thương.

Các địa phương có số vụ TNGT tăng cao gồm huyện Nhơn Trạch, Định Quán và Trảng Bom.

Theo ông Não Thiên Anh Minh, Phó ban chuyên trách Ban ATGT tỉnh, từ đầu năm Ban ATGT tỉnh đã phối hợp với các địa phương và Trung ương tổ chức kiểm tra đề xuất các biện pháp xử lý các điểm đen giao thông. Các điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông được kịp thời phát hiện và xử lý ngay.

Tuy nhiên tại một số nút giao trọng yếu trên các tuyến quốc lộ, tình trạng ùn tắc vẫn còn diễn ra và có chiều hướng ngày càng phức tạp do lưu lượng phương tiện ngày càng tăng, ý thức của một số lái xe còn kém, hạ tầng giao thông chưa đáp ứng kịp thời với tốc độ phát triển phương tiện như nút giao quốc lộ 51 và đường chuyên dùng, đường Nam Cao, nút giao ngã 3 Nhà máy nước Thiện Tân, ngã 3 Trị An,…

Các bất cập về hạ tầng giao thông và việc không thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm ATGT trong quá trình thi công tại nút giao Cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây với quốc lộ 1 và quốc lộ 56 qua địa bàn tỉnh đã xảy ra nhiều vụ TNGT chết người.

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Đồng Nai, Phó trưởng ban thường trực Ban ATGT tỉnh Lê Quang Bình đề nghị các ủy viên Ban ATGT tỉnh, các đơn vị, địa phương tập trung triển khai các giải pháp hữu hiệu để kéo giảm tai nạn giao thông trong thời gian tới. Đồng thời tập trung triệt xóa các “điểm đen” thường xảy ra trên các tuyến quốc lộ, giao lộ.

Bên cạnh đó, Phó trưởng ban thường trực Ban ATGT tỉnh còn đề nghị, Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông, công an các địa phương duy trì hiệu quả các kế hoạch, chuyên đề tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như: nồng độ cồn; chạy quá tốc độ; không bảo đảm khoảng cách an toàn; vi phạm về phần đường, làn đường…

