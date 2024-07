Đồng Nai: Cấm xe từ 5 tấn đi vào tuyến đường nối qua Bình Dương vào giờ cao điểm 19/07/2024 12:55

Sở GTVT Đồng Nai vừa thông báo về việc tổ chức lại giao thông trên tuyến đường Nhà máy nước Thiện Tân (hay còn gọi đường Hoàng Văn Bổn - Thiện Tân) nối từ quốc lộ 1A đi đường 768 kết nối với tỉnh Bình Dương bằng cầu Thủ Biên.

Tuyến đường này được đầu tư đưa vào sử dụng từ năm 1999. Do tuyến đường đã được đầu tư từ rất lâu, không có hệ thống thoát nước nên đã hư hỏng, xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi nhất là đoạn từ ngã ba Minh Nguyệt đến Quốc lộ 1.

Đường Nhà máy nước Thiện Tân (đường Hoàng Văn Bổn - Thiện Tân) nằm trong dự án BOT đường 768 hư hỏng nặng. Ảnh: VH.

Để đảm bảo an toàn giao thông, Sở GTVT đã phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét và thống nhất phương án tổ chức lại giao thông trên tuyến đường Nhà máy nước Thiện Tân.

Theo đó, từ ngày 25-7, chính thức cấm xe có trọng tải từ 5 tấn trở lên lưu thông trong 2 khung giờ từ 6 đến 8 giờ và từ 16 đến 18 giờ 30 trên đường Nhà máy nước Thiện Tân (đoạn từ ngã ba Minh Nguyệt đến quốc lộ 1).

Lực lượng công an, thanh tra hỗ trợ điều tiết giao thông, hướng dẫn tài xế ra vào tuyến đường Nhà máy nước Thiện Tân cũng như hỗ trợ xử lý trong quá trình điều chỉnh phương án tổ chức giao thông, đảm bảo lực lượng chốt trực trong giờ cao điểm, kiểm tra, xử lý các vi phạm theo thẩm quyền…

Tuyến đường Nhà máy nước Thiện Tân thuộc dự án BOT đường ĐT 768 do Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức làm chủ đầu tư. Tuyến đường đã tiến hành duy tu, sửa chữa theo kế hoạch nhưng hiện đã xuống cấp trầm trọng, lượng xe lưu thông rất đông, chủ yếu các xe trọng tải lớn. Do đó, để đảm bảo cho xe lưu thông an toàn chủ đầu tư thường xuyên đổ đá, san gạt.

Trước đó, ngày 11-6, UBND tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án BOT đường ĐT 768. Trong đó, đưa tuyến đường Nhà máy nước Thiện Tân ra khỏi dự án BOT.

Đồng thời để đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường cấp bách trên tuyến đường, UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận chủ trương sửa chữa tuyến đường trên bằng nguồn vốn sự nghiệp giao thông.