Đồng Nai cho thuê đất để làm đường BOT vào cảng biển Phước An 06/01/2025 12:38

Ngày 6- 1, UBND tỉnh Đồng Nai có quyết định về việc cho Công ty TNHH BOT Phước An thuê đất để thực hiện dự án xây dựng tuyến đường kết nối vào Cảng Phước An (đoạn từ nút giao với Cao tốc Bến Lức - Long Thành đến cảng Phước An) theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT) tại xã Phước An, huyện Nhơn Trạch.

Tuyến đường vào cảng biển Phước An. Ảnh: VŨ HỘI.

Theo đó, UBND tỉnh Đồng Nai cho Công ty TNHH BOT Phước An thuê gần 273.000 m2 đất tại xã Phước An đã được thu hồi tại quyết định ngày 30 - 12- 2024 do Công ty Cổ phần Dầu khí đầu tư khai thác cảng Phước An.

Mục đích sử dụng đất công trình giao thông theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT). Thời gian sử dụng đến giữa năm 2041.

Công ty TNHH BOT Phước An được miễn tiền thuê đất cho cả thời gian thuê theo quy định của Luật Đất đai và Nghị định Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.