Đồng Nai ra quân kiểm tra xe chở khách trong dịp Tết Nguyên đán

(PLO)- Lực lượng chức năng đồng loạt ra quân kiểm tra xe vận chuyển hành khách đi lại trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2022.

Ngày 17-1, lãnh đạo Thanh tra giao thông, Sở GTVT Đồng Nai cho biết, lực lượng thanh tra giao thông kết hợp cùng lực lượng CSGT- Công an tỉnh Đồng Nai đồng loạt ra quân triển khai kế hoạch đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và phục vụ vận chuyển hành khách đi lại trong dịp Tết Nguyên đán.

Để đảm bảo an toàn giao thông, Phòng CSGT Công an tỉnh đã bố trí lực lượng tuần tra dọc tuyến, xử lý các trường hợp xe chở du khách, để người đu bám, chạy quá tốc độ, dừng đỗ sai quy định; xe không bảo đảm an toàn kỹ thuật, không có giấy tờ theo quy định, lái xe sử dụng rượu, bia, ma túy....

Sau khi kiểm tra, lập biên bản các xe vi phạm, tổ công tác Phòng CSGT bàn giao xe và lái xe vi phạm cho thanh tra giao thông, công an địa phương và bến xe tại các điểm hạ tải để tiếp tục giải quyết theo quy định.

Địa điểm hạ tải hành khách được cơ quan chức năng đặt tại 3 vị trí dọc quốc lộ 1 là bến xe Đồng Nai (TP Biên Hòa), bến xe Dầu Giây (huyện Thống Nhất) và trạm dừng nghỉ Xuân Lộc (huyện Xuân Lộc).

Tại các địa điểm hạ tải này, thanh tra giao thông sẽ chủ trì phối hợp với công an các địa phương giữ gìn an ninh trật tự trong và ngoài khu vực hạ tải. Đồng thời, lực lượng thanh tra giao thông sẽ tiếp nhận các xe khách vi phạm do Phòng CSGT phát hiện để phối hợp xử lý theo quy định…

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành kế hoạch đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2023.

Theo đó, công an tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra, huy động tối đa lực lượng ra quân thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Tập trung vào phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật, chở hàng cồng kềnh, quá khổ, quá tải, xe dù, bến cóc, chở quá số người quá quy định....

Siết chặt kiểm tra an toàn xe ô tô nhất là xe chở khách. Cương quyết không cho tham gia giao thông đối với những xe không đủ điều kiện, lái xe không có giấy phép lái xe, sử dụng bia, rượu

Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trong và ngoài khu vực Bến xe Biên Hòa, Bến xe Đồng Nai, Bến xe Dầu Giây, Trạm dừng nghỉ Xuân Lộc.

VŨ HỘI