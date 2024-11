Đồng Nai: Xoá hàng chục điểm hoạt động mại dâm, kích dục 12/11/2024 16:02

(PLO)- Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, lực lượng công an đã phát hiện và triệt xoá hàng chục tụ điểm hoạt động mại dâm, kích dục.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã phối hợp với công an các địa phương ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong đó tập trung vào các tụ điểm tệ nạn mại dâm tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện.

Do đó chỉ trong vài ngày lực lượng Công an đã phát hiện và xử lý hàng chục vụ mua bán mại dâm, kích dục ở trong các nhà nghỉ, quán cà phê “đèn mờ”.

Cụ thể, chiều ngày 11- 11 Công an TP Biên Hoà bất ngờ kiểm tra hành chính một nhà nghỉ ở phường Thống nhất đã phát hiện 3 cặp nam, nữ đang mua bán dâm. Ngoài ra công an còn phát hiện nhiều trường hợp thuê phòng tại nhà nghỉ sẵn sàng bán dâm khi có khách.

Đôi mua bán dâm tại nhà nghỉ bị công an phát hiện bắt quả tang. Ảnh: CAĐN.

Trước đó tại TP Biên Hoà, cơ quan chức năng kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh dịch vụ xoa bóp Bình Bình An (phường Long Bình) phát hiện 2 nữ nhân viên đang thực hiện hành vi kích dục cho 2 khách nam.

Chiều ngày 11-11, công an xã Sông Trầu (huyện Trảng Bom) kiểm tra hành chính quán cafe ở xã Sông Trầu, phát hiện NQT (28 tuổi) là chủ quán cà phê đang kích dục cho khách ngay tại quán.

Công an huyện Trảng Bom cũng vừa bắt quả tang nhiều nữ nhân viên quán cafe kích dục, bán dâm cho khách. Nữ nhân viên cơ sở xông hơi, massage Thượng Hải (xã Bắc Sơn) có hành vi bán dâm cho khách.

Các cơ sở kinh doanh có hoạt động mại dâm bị lực lượng công an phát hiện. Ảnh: CAĐN.

Đêm 8 - 11, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an TP Long Khánh tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú tại phường Xuân An phát hiện một đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua, bán dâm. Cô gái khai nhận, thuê phòng tại cơ sở lưu trú và thông qua trang mạng xã hội để hoạt động bán dâm, mỗi lần bán dâm là 700 ngàn đồng.

Trong những ngày qua, Công an các huyện Tân Phú, Định Quán, Nhơn Trạch cũng liên tục phát hiện nữ nhân viên của quán cà phê, lưu trú ở các nhà nghỉ hành vi mua bán dâm, kích dục.

Theo công an tỉnh Đồng Nai, để thực hiện hiệu quả cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội nhằm lập lại an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, các đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh massage, quán cà phê, các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ, khách sạn để “núp bóng” hoạt động mại dâm.