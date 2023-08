Đông Nhi bùng nổ với màu sắc mới trong MV Ý trời

(PLO)- Kỉ niệm 15 năm ca hát, Đông Nhi tung ra MV Ý trời với sự thay đổi từ âm nhạc đến hình ảnh khiến khán giả bất ngờ.

Việc ra mắt MV thứ 3 trong dự án kỷ niệm 15 năm ca hát của Đông Nhi trong năm 2023 đã khẳng định sự nhiệt huyết của cô, cũng như sự đầu tư tỉ mỉ vào các sản phẩm.

Nếu Người ôm pháo hoa kết hợp giữa Hiphop với giao hưởng - một yếu tố đặc trưng từ những năm 2009 của Đông Nhi, thì Ý trời là một ca khúc thuộc thể loại Disco Funk kết hợp với giai điệu và một chút từ cổ điển.

Ca khúc Ý trời không chỉ mang đến một giai điệu mới mẻ mà còn toát lên sự sôi nổi, trẻ trung và vô cùng hiện đại, là sự đầu tư tâm huyết của nhóm DTAP dành riêng cho Đông Nhi.

Đặc biệt, MV Ý trời cũng mang đến sự mới lạ và hấp dẫn khi Đông Nhi lần đầu tiên hợp tác với nữ rapper Tlinh. Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, sự xuất hiện của các TikToker nổi tiếng trong MV Ý trời cũng hứa hẹn mang đến những cảnh quay vui nhộn, kịch bản hấp dẫn và nổi bật của MV lần này.

Đặc biệt, Ý trời có tên tiếng Anh là The wheel in the sun. The wheel cũng là tên của một lá bài trong bộ bài Tarot. Đông Nhi trong MV sẽ xuất hiện với hình tượng là một Tarot Reader (Người xem bài tarot/Thầy bói bài tarot) nhưng được biến hoá thành Đet Ti Ni Reader (Người xem định mệnh/Thầy xem định mệnh).

Dù có thể tiên tri tình yêu cho mọi người nhưng lại không thể dự đoán được tình yêu của mình. Cô gái ấy đi tìm tình yêu khắp nơi với tiêu chuẩn ban đầu là một giai nhân, vì yêu mà cô có thể chấp nhận những tính xấu của anh ấy, chỉ cần cô không còn phải cô đơn.

Nhưng dần cô nhận ra rằng, muốn yêu người khác thì trước hết cô phải học cách yêu chính bản thân mình. Tình yêu không cần phải kiếm tìm mà chỉ khi mình biết cách yêu thương bản thân thì tình yêu sẽ tự đến.

Phía Đông Nhi phản hồi về nghi vấn đạo nhái; Khán giả bức xúc KBS bi kịch hóa cuộc đời Thùy Tiên (PLO)-Hai con gái Lý Hải trổ tài diễn xuất trong Lật mặt 6; Khán giả bức xúc KBS đưa tin sai về Thùy Tiên; Phía Đông Nhi phản hồi về nghi vấn đạo nhái...

PHI LONG