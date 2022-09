Đồng Tháp: Khởi tố 2 người sát hại con nợ

(PLO)- Người nhà cho rằng, việc anh RJ (huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) chết trong tư thế treo cổ tại phòng tạm giam của công an huyện này có nhiều điểm bất thường cần làm rõ.

(PLO)- Chiếc ô tô biển xanh 80B – 2644 do tài xế chở một luật sư đến dự phiên tòa tại TAND tỉnh Tiền Giang bị cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện là biển số giả.

(PLO)- Công an huyện Sa Thầy đã xác định được năm người tham gia vụ phá rừng và đã bắt giữ ba người.

(PLO)- Để tránh bị phát hiện, bị can Thao đã thay tên đổi họ rồi kết hôn với một phụ nữ tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

(PLO)- Từ thông tin của Báo Pháp Luật TP.HCM, Công an tỉnh Long An, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An, Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây đã phối hợp, chặn bắt một vụ đưa người vượt biên trái phép sang Campuchia làm “việc nhẹ lương cao”.