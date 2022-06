Đồng Tháp tạo điều kiện cho học sinh vùng cù lao đi thi tốt nghiệp THPT

Ông Trương Thanh Bình – Trưởng phòng Quản lý Chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp cho biết Ban Chỉ đạo thi Tốt nghiệp THPT 2022 đang khẩn chương thực hiện các công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT tới.

Thời gian tổ chức thi trong 2 ngày là 7 và 8-7.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, Đồng Tháp có 15.149 thí sinh đăng ký dự thi (so với năm 2021 ít hơn 58 thí sinh), trong đó có 561 thí sinh tự do.

Ban chỉ đạo đã bố trí 32 Điểm thi đặt tại 12/12 huyện, Thành phố, có điều chỉnh bổ sung 04 Điểm thi tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh dự thi (Trường THPT Phú Điền, huyện Tháp Mười; THPT Long Khánh A, THPT Hồng Ngự 2, huyện Hồng Ngự và THPT Nguyễn Du, TP Sa Đéc).

Đến nay các đơn vị đã hoàn tất dữ liệu đăng ký dự thi, kiểm tra chéo giữa các đơn vị, duyệt thông tin đăng ký dự thi.

Theo ông Bình, nội dung thi nằm trong Chương trình giáo dục THPT hiện hành, chủ yếu là chương trình lớp 12; phù hợp với nội dung tinh giản chương trình đã được Bộ GD-ĐT công bố.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 về quy trình tổ chức cơ bản không thay đổi so với Kỳ thi năm 2021. Tuy nhiên, có một số điểm mới là thí sinh đăng ký dự thi bằng hình thức trực tuyến; đăng ký xét tuyển sinh đại học, cao đẳng bằng hình thức trực tuyến sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT. Bên cạnh đó thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển sinh đại học, cao đẳng nhiều lần hình thức trực tuyến, trong thời gian quy định.

Trên địa bàn các học sinh vùng Cù lao ở huyện Thanh Bình, huyện Hồng Ngự có khó khăn trong việc qua đò, qua phà để dự thi. Sở GDĐT đã tham mưu UBND tỉnh, chỉ đạo các đơn vị huyện Thanh Bình, Hồng Ngự quan tâm phối hợp các đơn vị, yêu cầu các đơn vị vận chuyển phà, đò tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh, cán bộ tham gia kỳ thi khi qua đò, phà trong các ngày diễn ra kỳ thi.

Bên cạnh đó, các thành viên Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong khâu tổ chức coi thi, chấm thi; đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự, an toàn ở tất cả các Điểm thi, tạo điều kiện thuận lợi về chỗ ăn, nghỉ, đảm bảo an toàn, vệ sinh thực phẩm, đảm bảo tốt việc chăm sóc sức khỏe cho thí sinh và các thành viên các Điểm thi; đảm bảo nguồn điện liên tục 24/24.