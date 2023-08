Dòng tiền đang chảy mạnh vào thị trường chứng khoán

08/08/2023 14:27

(PLO)- Nam A Bank đã chú trọng xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc. Với văn hóa “Đẹp – Tốt” đã giúp Nam A Bank vừa nhận cú đúp giải thưởng Best Companies To Work For In Asia 2023 – Nơi làm việc tốt nhất Châu Á và Digital Transformation of HR Asia – Chuyển đổi số trong hoạt động nhân sự do HR Asia Awards 2023 tổ chức.