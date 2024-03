Dự án điện nhiên liệu LNG đầu tiên ở Việt Nam gặp khó

Dự án Nhà máy điện (NMĐ) Nhơn Trạch 3 và 4 tại tỉnh Đồng Nai có tổng mức đầu tư 1,4 tỉ USD. Đây là dự án nhiệt điện sử dụng nhiên liệu khí LNG đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam. Hiện dự án này đang có nguy cơ không hoàn thành tiến độ, gây thiệt hại khoảng 1.000 tỉ đồng.

Kiến nghị “thượng khẩn” để tiếp tục thi công

Dự án NMĐ Nhơn Trạch 3 và 4 được khởi công xây dựng vào tháng 11-2021 nằm trong Khu công nghiệp (KCN) Ông Kèo, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. KCN này do Công ty Tín Nghĩa quản lý cho thuê. Đây là dự án phát triển nguồn điện của quốc gia do Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 1,4 tỉ USD, công suất 1.500 MW.

Dự kiến nếu đảm bảo tiến độ, NMĐ Nhơn Trạch 3 sẽ phát điện thương mại vào cuối năm 2024 và NMĐ Nhơn Trạch 4 sẽ phát điện vào giữa năm 2025. Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ bổ sung 9 tỉ kWh điện/năm.

Thế nhưng, dự án này đang có nguy cơ chậm tiến độ do chưa thỏa thuận được với đơn vị cho thuê đất là Công ty Tín Nghĩa (trực thuộc Tỉnh ủy Đồng Nai quản lý). Do đó, ngày 24-1-2024, PV Power đã có văn bản đóng dấu “thượng khẩn” gửi Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và các cơ quan chức năng Trung ương kiến nghị được tháo gỡ. Phía PV Power cho rằng Công ty Tín Nghĩa không cho đơn vị thi công dự án do hai bên chưa thống nhất được giá thuê hạ tầng trong KCN.

Theo trình bày của chủ đầu tư, dự án đã hoàn thành 75% khối lượng công việc. Các thiết bị chính như tuabin khí, tuabin hơi, lò thu hồi nhiệt, máy phát điện đã đến công trường và đang trong giai đoạn thi công, xây dựng, sẵn sàng cho giai đoạn chạy thử và vận hành thương mại.

Tuy nhiên, ngày 24-11-2023, Công ty Tín Nghĩa đã ngăn cản, dẫn đến chủ đầu tư phải tạm dừng thi công hạng mục kênh xả nước làm mát tại đoạn giao cắt với đường số 4 KCN Ông Kèo. Đây là một hạng mục quan trọng của dự án. PV Power đã có nhiều văn bản đề nghị Công ty Tín Nghĩa cho phép thi công phần mặt cắt của tuyến đường số 4 nhưng không được đồng ý.

Trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo PV Power cho biết: “Đến nay Công ty Tín nghĩa vẫn cho người giám sát, không cho chúng tôi triển khai dự án. Việc dự án phải tạm ngừng dẫn đến nguy cơ chậm tiến độ, ảnh hưởng đến an ninh năng lượng quốc gia, tác hại rất lớn đến các nhà thầu và hàng ngàn lao động, thiết bị, máy móc tại công trường. Mức thiệt hại có thể lên đến hàng trăm tỉ đồng tiền phạt, tiền bồi thường cho nhà thầu EPC do chậm tiến độ, phát bao tiêu khí cho nhà cung cấp LNG… và tổn thất khoảng 1.000 tỉ đồng doanh thu của PV Power”.

Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4. Ảnh: VŨ HỘI

Làm rõ lại thông tin dự án bị cản trở

Ngoài vướng mắc về giá thuê đất, phí hạ tầng thì hiện PV Power đang không thể thực hiện việc phá dỡ hệ thống hạ tầng đường số 4 KCN Ông Kèo để thi công cống hộp xả nước làm mát NMĐ Nhơn Trạch 3 và 4. Vì vậy, PV Power đã có nhiều văn bản gửi Công ty Tín Nghĩa đề nghị cho phép phá dỡ hệ thống hạ tầng đường số 4 để triển khai thi công.

Ngày 14-12-2023, Công ty Tín Nghĩa gửi văn bản trả lời cho PV Power. Trong đó nêu “không đồng ý phá vỡ tuyến đường bê tông số 4 phân đoạn cắt qua kênh xả nước làm mát NMĐ Nhơn Trạch 3 và 4 cho đến khi hai bên thống nhất về chi phí sử dụng hạ tầng KCN Ông Kèo”.

Tại văn bản này, Công ty Tín Nghĩa xác định mức phí khoảng 100 USD/năm là áp dụng chung cho tất cả khách hàng ký hợp đồng thuê đất tại KCN Ông Kèo theo phương thức trả tiền một lần cho suốt vòng đời dự án gồm bốn năm xây dựng và 25 năm vận hành. Do đó, Công ty Tín Nghĩa đề nghị PV Power thống nhất về phí sử dụng hạ tầng theo đề nghị của Công ty Tín Nghĩa để các bên triển khai công việc tiếp theo.

Phần mình, PV Power cho rằng việc Công ty Tín Nghĩa không cho đơn vị thi công là hành động gây sức ép, buộc PV Power chấp nhận mức phí mà Công ty Tín Nghĩa đưa ra trong khi hạ tầng phục vụ dự án NMĐ Nhơn Trạch 3 và 4 hầu như chưa được đầu tư, xây dựng.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Trung Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty CP Tổng Công ty Tín Nghĩa, cho biết mới đây lãnh đạo PV Power và lãnh đạo Công ty Tín Nghĩa đã có buổi làm việc. Tại đây, các bên thống nhất đến ngày 15-3, sau khi PV Power có kết quả từ đơn vị tư vấn để thẩm định giá thuê hạ tầng KCN thì sẽ có cơ sở để thống nhất giá thuê hạ tầng với Công ty Tín Nghĩa.

“Về mương xả nước làm mát, hai bên cũng đã trao đổi thông tin, hồ sơ kỹ thuật để tiếp tục phối hợp theo đúng quy định. Vì ngoài việc làm mương thoát nước làm mát của NMĐ Nhơn Trạch 3 và 4, dự án còn phải làm hệ thống đấu nối mương xử lý nước xả thải môi trường theo đúng quy định” - ông Tuấn thông tin.

Lãnh đạo Công ty Tín Nghĩa khẳng định hai bên sẽ cố gắng sớm thống nhất phí sử dụng hạ tầng để ký hợp đồng nguyên tắc. Sau khi xác nhận được phí hạ tầng, từ cơ sở đó sẽ tiếp tục những công việc khác của dự án. Phía Công ty Tín Nghĩa không gây khó khăn hay cản trở, mà ngược lại luôn chào đón các nhà đầu tư vào đầu tư trong KCN để cùng nhau phát triển.•

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu xử lý dứt điểm Mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai đã gửi Văn bản 1994 đề nghị Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan cùng Công ty Tín Nghĩa và PV Power làm việc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng NMĐ Nhơn Trạch 3 và 4 về các thủ tục thuê đất, công tác giải phóng mặt bằng. Đề nghị Công ty Tín Nghĩa và PV Power khẩn trương rà soát hồ sơ, tổ chức làm việc để thống nhất phương án, xử lý dứt điểm, không để vụ việc kéo dài.

VŨ HỘI