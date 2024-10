Dự báo thời tiết ngày 8-10: Bắc Bộ ngày nắng, Nam Bộ mưa rào và giông vài nơi 07/10/2024 23:13

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết ngày và đêm 8-10, ở khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, cục bộ có nơi trên 70 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận từ hôm nay, phía bắc mưa vừa, vài nơi mưa to đến rất to. Phía nam mưa rào. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông, chiều tối vài nơi mưa to.