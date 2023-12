Ngày 17-12, Công an quận 4, TP.HCM vừa khởi tố bắt giam Nguyễn Xuân Trường (18 tuổi, quê huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) và Nguyễn Hữu Nghĩa (23 tuổi, hộ khẩu quận 4; cùng sống lang thang) về tội Cướp tài sản; Kiều Mạnh Dũng (26 tuổi); Nguyễn Phi Hùng (26 tuổi); Võ Duy Anh Tuấn (18 tuổi), Vũ Hoàng Khoa (17 tuổi, cùng là nhân viên tiệm cầm đồ) về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trường (bên trái) và Nghĩa nhanh chóng bị Công an quận 4 phối hợp với Phòng PC02 bắt. Ảnh: CA

Dùng ớt cướp tài sản lúc rạng sáng

Trước đó, rạng sáng ngày 9-12, tài xế xe ôm HVH đang đậu xe, nằm ngủ ở trên đường Kinh Dương Vương, quận 6 thì có hai nam thanh niên đi tới.

Hai người này yêu cầu ông H chở về quận 4 và được báo giá là 150 ngàn đồng. Một người nói rằng sẽ “bo” thêm cho nam tài xế 50 ngàn đồng.

Ông H sau đó điều khiển xe máy chở hai người khách lưu thông qua nhiều tuyến đường về hướng quận 4. Khi xe đến đường Tôn Thất Thuyết, quận 4, một trong hai thanh niên nói tài xế chạy vào đường Trương Đình Hợi, phường 18, quận 4 để tìm nhà.

Khi tài xế dừng xe ở số 1-3 Trương Đình Hợi, một người ngồi sau lôi túi ớt chà vào mắt tài xế, người còn lại ôm chặt tài xế kéo xuống xe.

Khoa, Tuấn, Hùng và Dũng (từ trái qua), nhóm nhân viên tiệm cầm đồ tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Thấy ông H ngã xuống đất, cả hai phối hợp lấy xe tẩu thoát. Nạn nhân cố gắng chồm người nắm vào kính chiếu hậu của xe giằng lại nhưng kính gãy nên bất lực đành hô hoán, kêu cứu nhưng không ai xử lý kịp.

Theo lời khai, hai nghi phạm đều rất trẻ, sau khi gây án thì tẩu thoát lên cầu Tân Thuận về hướng quận 7.

Nhanh chóng truy bắt

Công an quận 4 nhanh chóng phối hợp với Công an phường 18 nhanh chóng có mặt ở hiện trường, trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh để điều tra truy xét.

Sau khi xác định được nơi cả hai nghi phạm lẩn trốn, Công an quận 4 đã phối hợp với Phòng PC02, Công an TP.HCM mật phục, đón lõng để truy bắt.

Công an phát hiện thêm Trường và Nghĩa còn thực hiện thêm một vụ cướp xe máy ở TP Thủ Đức. Ảnh: CA

Đến 22 giờ ngày 10-12, một nam thanh niên xuất hiện ở trên đường 3-2 (phường 7, quận 11) thì bị trinh sát ập đến khống chế. Người này khai tên Trường.

Đến ngày hôm sau, Nghĩa cũng bị bắt tại ngôi nhà trên địa bàn phường 1, quận 11.

Theo lời khai, cả hai đã bàn tính từ trước chuyện dùng ớt bột để cướp tài sản của những xe ôm. Hôm xảy ra vụ việc, Nghĩa ngồi giữa, Trường ngồi sau cùng. Dọc đường di chuyển, Nghĩa đã đưa gói ớt bột chuẩn bị sẵn cho Trường gây án.

Công an phát hiện số lượng lớn xe gian, bị đục số khung số máy từ các kho bãi xe của tiệm cầm đồ. Ảnh: CA

Cả hai khai chiếc xe máy cướp được đã mang đi cầm tại tiệm cầm đồ trên đường Tùng Thiện Vương, phường 13, quận 8. Nghĩa cũng khai hôm 30-11 cũng thực hiện thêm một vụ cướp khác và chiếc xe cũng được mang tới tiệm cầm đồ này để cầm.

Khám xét tiệm cầm đồ, Công an quận 4 khám xét tiệm cầm đồ, thu giữ hai xe máy tang vật và mời các nhân viên của tiệm này làm việc.

Hiện công an đang xác minh, làm rõ nguồn gốc của số xe máy nói trên. Ảnh: CA

Nhóm nhân viên khai nhận dù biết xe gian nhưng vẫn cầm cố. Công an quận 4 sau đó khám xét khẩn cấp ba kho bãi chứa xe trên địa bàn quận 8, huyện Bình Chánh, thu giữ 193 xe máy các loại và các tang vật liên quan.

Trong các xe máy này, công an phát hiện nhiều xe có dấu hiệu đục phá số khung, số máy và là tang vật trong các vụ án khác.

Công an quận 4 cũng phát đi thông báo, ai là chủ sở hữu các xe máy và những ai là nạn nhân của Trường và Nghĩa, hãy liên hệ Đội CSHS Công an quận 4, số điện thoại: 028 39400019 để được giải quyết.

Khoe còng số 8, nổ làm ở Bộ Công an để lừa 9 tỉ (PLO)- Người đàn ông khoe có còng số 8, nói đang công tác tại Bộ Công an để lừa một phụ nữ 9 tỉ đồng.

Nguyễn Tân