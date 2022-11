Dùng tuýp sắt đòi nợ bất thành, chủ nợ bị khởi tố

(PLO)- Tức giận nhiều lần hứa hẹn mà con nợ không trả tiền nên sau khi nhậu xong Phương cầm theo ống tuýt sắt qua đánh con nợ thương tích 15% nên bị khởi tố.

Ngày 28-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Duy Phương (45 tuổi, ngụ khóm Long Hòa, thị trấn Chợ Mới) về tội cố ý gây thương tích

Theo kết quả điều tra ban đầu, trước đó Phương có cho ông ĐVĐ (hàng xóm) mượn 30 triệu đồng. Phương đã nhiều lần đòi nợ nhưng ông Đ chỉ hứa hẹn mà không trả.

Khoảng 21 giờ ngày 14-11, sau khi nhậu về, Phương tức giận việc ông Đ nợ tiền không trả nên lấy một ống tuýt sắt đi sang nhà hàng xóm đòi nợ. Ông Đ vẫn không trả tiền nên hai bên xảy ra xô xát.

Trong lúc xô xát, Phương dùng ống tuýt sắt đánh nhiều cái vào đầu và người ông Đ, gây thương tích 15%.

Sau đó, Phương đến công an đầu thú khai nhận hành vi phạm tội của mình.

