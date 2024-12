Đường Lương Định Của sẽ hoàn thành một phần trước Tết Nguyên đán 19/12/2024 14:55

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của, TP Thủ Đức, TP.HCM (đoạn từ đường Nguyễn Hoàng đến vòng xoay Lương Định Của - Trần Não) đã thi công được 9 năm nay nhưng do khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng nên dự án phải cầm chừng.

Vòng xoay Trần Não, dự án Lương Định Của đã hoàn thành.

Nguyên nhân chính là đoạn từ đường Nguyễn Hoàng đến nút giao An Phú bị chồng ranh với dự án khu đô thị Phát triển An Phú do Công ty CP Địa ốc Thủ Thiêm làm chủ đầu tư.

Ghi nhận của PV tại dự án đường Lương Định Của (đoạn từ đường Cao Đức Lân đến đường An Tư Công Chúa) đã cơ bản hoàn thành, các phương tiện đi lại thông thoáng. Trong khi đó, đoạn từ đường Nguyễn Hoàng đến nút giao Trần Não đang được khẩn trương thi công. Một số đoạn đang trải đá dăm và lu lèn mặt đường, chuẩn bị thảm bê tông nhựa.

Ông Lương Minh Phúc - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) cho biết sẽ thông xe đường Lương Định Của đoạn từ đường Nguyễn Hoàng đến nút giao Trần Não trước Tết Nguyên đán 2025.

Cuối tháng 10, người dân đã bàn giao những mặt bằng cuối cùng cho dự án. Dự kiến đoạn từ Trần Não đến Mai Chí Thọ sẽ hoàn thành vào tháng 3-2025, trong đó đoạn từ Nguyễn Hoàng đến Mai Chí Thọ sẽ do dự án Khu đô thị Phát triển An Phú tiếp tục triển khai.

Dự án nâng cấp mở rộng đường Lương Định Của đang tích cực triển khai thi công.

Một phần dự án đường Lương Định Của sẽ hoàn thành cuối năm nay.

Cuối tháng 10, mặt bằng cuối cùng của dự án Lương Định Của đã được bàn giao.

Dự án mở rộng đường Lương Định Của là tuyến giao thông huyết mạch kết nối cửa ngõ phía Đông TP.HCM, bắt đầu được nâng cấp từ năm 2015 với tổng mức đầu tư khoảng 826 tỉ đồng. Dự án sau khi hoàn thành sẽ góp phần kết nối với cửa ngõ phía Đông TP, nút giao thông An Phú, cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.