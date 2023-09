Đường phố TP.HCM khá thông thoáng ngày cuối lễ

(PLO)- Người dân đã quay lại TP.HCM trong ngày cuối cùng nghỉ lễ. Trong khi khu vực phía đông khá thông thoáng thì phía tây đông đúc hơn nhưng ít xảy ra tình trạng kẹt xe.

Ngày cuối cùng nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, người dân khắp nơi đổ về TP.HCM để trở lại làm việc. Tuy nhiên, khác với các năm trước, năm nay tại các khu vực cửa ngõ, những tuyến đường vốn đông đúc, ùn ứ, kẹt xe vào dịp lễ, Tết tương đối thông thoáng.

Chủ yếu người dân di chuyển bằng xe cá nhân

Theo ghi nhận của báo Pháp Luật TP.HCM, cửa ngõ phía đông TP từ sáng đến chiều, tình hình giao thông khá thông thoáng trong ngày cuối của kỳ nghỉ lễ. Đa phần người dân chọn ô tô, xe máy cá nhân để di chuyển. Theo đó, người dân đi theo các cửa ngõ như cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, phà Cát Lái, Quốc lộ 51 để về lại TP.HCM.

Tại khu vực nút giao An Phú hằng năm cũng nhộn nhịp phương tiện đi lại, song năm nay khá thưa thớt. Cả ngày 4-9, khu vực nút giao An Phú chưa xảy ra ùn tắc. Từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây về nút giao An Phú cũng khá thông thoáng, không có tình trạng ùn ứ. Đến khoảng 18 giờ mới có tình trạng xe đông, các phương tiện di chuyển chậm. Tình trạng này cũng diễn ra tại các tuyến đường Mai Chí Thọ, Lương Định Của, Võ Nguyên Giáp, Xa lộ Hà Nội, Điện Biên Phủ…

Tương tự, phà Cát Lái cũng không khác nhiều so với ngày thường. Đại diện Xí nghiệp quản lý phà Cát Lái cho biết ngày 4-9, lượng khách qua phà khá vắng, không có tình trạng ùn ứ, ước tính có khoảng 65.000 lượt/ngày. Xí nghiệp quản lý phà Cát Lái cho biết chiều tối 3-9, người dân đã bắt đầu quay lại TP. Tại bến phà Bình Khánh có khoảng 25.000 lượt khách, ít hơn rất nhiều so với năm trước.

Trong khi đó, các bến xe ở phía đông như Bến xe Miền Đông mới, Bến xe Miền Đông cũ khá vắng vẻ. Cao điểm lễ, hành khách rời TP cũng chỉ khoảng 14.000 hành khách.

Đại diện Bến xe Miền Đông mới, TP Thủ Đức cho biết lượng khách về bến ngày 4-9 không nhiều. Ước tính ngày cuối 4-9 sẽ có khoảng 1.500 khách cập Bến xe Miền Đông mới. Tương tự, Bến xe Miền Đông cũ, quận Bình Thạnh cũng nhận định năm nay lượng khách về bến xe không nhộn nhịp như mọi năm. Bến xe này ước tính ngày 4-9 có khoảng 10.000 hành khách về bến xe và hành khách về rải rác trong ngày.

Cửa ngõ phía tây xe cộ nối đuôi nhau

Ghi nhận chiều 4-9, các tuyến đường từ miền Tây về TP.HCM dần trở nên đông đúc hơn, nhiều người dân khăn gói cùng xe máy đi dọc tuyến Quốc lộ 1 lên TP ngày một nhiều, xe cộ cũng nối đuôi nhau tại Bến xe Miền Tây.

Đoạn đường Quốc lộ 1 từ xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, phía tỉnh Long An lên phía Bến xe Miền Tây chiều ngày nghỉ cuối cùng nhộn nhịp hơn hẳn chiều ngược lại. Ở làn xe hơi, hàng loạt xe khách thay nhau di chuyển ở các chỗ trống còn lại của Quốc lộ 1 khá nhỏ hẹp này.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM chiều 4-9, ông Lê Công Quyền, Phó phòng Điều hành Bến xe Miền Tây, cho biết: “Từ sáng đến giờ, Bến xe Miền Tây đón nhận lượng khách ngày một nhiều hơn. Nay là ngày nghỉ cuối nên người dân đi xe khách nhiều hơn”.

Theo ông Quyền, khoảng 19 giờ đến 21 giờ ngày 4-9 sẽ là giờ cao điểm đón lượng khách lớn nhất từ miền Tây lên. Hiện các phương án giải tỏa xe nhanh chóng đều đã được lên kế hoạch, phía ngoài sẽ có lực lượng CSGT hỗ trợ phân luồng.

“Hôm 3-9, khách cũng rất đông nhưng chỉ đạt khoảng 30.000 khách vào bến xe. Ngày 4-9, dự kiến khoảng 45.000 khách với khoảng 1.600 xe cập bến. Chúng tôi cố gắng để hỗ trợ các xe ra vào bến, quay đầu nhanh nhất có thể” - ông Quyền nói.

Đến khoảng 16 giờ ngày 4-9, khu vực mặt tiền đón taxi phía trước Bến xe Miền Tây đông hơn. Người người vội vã tranh thủ đón xe về nhà, trong khi đó phía khu vực đón xe ôm công nghệ cũng tập trung nhiều người tay xách nách mang, tay cầm điện thoại đặt xe liên tục.

“Em tranh thủ mấy ngày nghỉ về quê chơi với gia đình, xong nay lên để chuẩn bị đi học lại. Dọc đường lên TP xe cũng không đông lắm, giờ “mệt” nhất là khâu đặt Grab về nhà vì nhiều người đặt quá” - sinh viên Bảo Quang, vừa đáp chuyến xe từ Tiền Giang, cho biết.•

Sân bay Tân Sơn Nhất thông thoáng Không giống dịp lễ 2-9 các năm trước, năm nay lượng khách đi lại bằng đường hàng không trên các trục bay du lịch lẫn đường bay trục TP.HCM - Hà Nội giảm đáng kể. Theo quan sát của PV, từ sáng đến trưa 4-9, lượng khách quay lại TP.HCM và các tỉnh lân cận qua sân bay Tân Sơn Nhất không quá đông đúc. Theo số liệu thống kê từ sân bay Tân Sơn Nhất, có khoảng 130.000 lượt khách trong ngày 4-9. Đại diện sân bay Tân Sơn Nhất chia sẻ do lượng khách rải đều trong ngày nên hạn chế ùn ứ khách tại sân bay. Lãnh đạo các sân bay du lịch như Phú Quốc, Đồng Hới… cho biết năm nay lượng khách đi chơi lễ trầm lắng, cá biệt Phú Quốc khách đi chơi lễ thấp hơn ngày thường. Theo ghi nhận của Pháp Luật TP.HCM, dịp lễ, vé máy bay trên nhiều đường bay nội địa giá ổn định. Chẳng hạn, chặng khứ hồi TP.HCM và Hà Nội đi Phú Quốc luôn kín khách, vé giá cao thì năm nay vé hạ nhiệt, lượng khách đặt vé thấp so với cùng kỳ dù giá vé cận lễ giảm đáng kể. P.ĐIỀN

