Đường vành đai 3: Tăng kết nối, giảm chi phí logistics

Nhiều doanh nghiệp (DN) trên địa bàn các tỉnh, thành Bình Dương, Long An, TP.HCM… cho rằng khi có đường vành đai 3, chi phí logistics, chi phí của DN sẽ giảm. Đây sẽ là dự án “cứu cánh” cho nhiều đơn vị kinh doanh.

Giảm chi phí logistics

Công ty TNHH Quốc tế Delta có hơn 40 đầu xe tại Chi nhánh TP.HCM, trong đó 25 đầu xe là xe rơmoóc, còn lại là xe tải. Trung bình mỗi ngày chi nhánh này có thể thực hiện 40 chuyến chuyên chở hàng đi các nơi, chủ yếu là Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương và qua cửa khẩu Mộc Bài.

Hầu hết các xe chỉ thực hiện được một chuyến/ngày, nếu may mắn thì xe có thể chạy được 1,5 chuyến/ngày. Hầu hết các xe chưa thể chạy hai chuyến/ngày vì tình trạng kẹt xe diễn ra triền miên.

“Giao thông ảnh hưởng rất lớn đến việc giao nhận và vận hành đội xe. Khi dự án đường vành đai 3 được triển khai, chúng tôi sẽ có một phương án, một con đường mới rộng hơn, nhanh hơn để xe có thể đi và khai thác tốt hơn” - ông Bằng Văn Chinh, Phó Giám đốc Công ty TNHH Quốc tế Delta Chi nhánh TP.HCM, nói.

Tương tự, DN chuyên xuất nhập khẩu tại Bình Dương cũng đang mong ngóng dự án này. “Ngoại trừ kẹt xe, các cung đường dẫn tới Bình Dương đang có quy định cấm giờ. Chỉ cần sơ sẩy trong khâu bốc dỡ hàng hóa, trục trặc xe cộ là gần như việc giao nhận hàng khó có thể đảm bảo đúng hẹn” - ông Phạm Văn Xô, Tổng giám đốc Công ty Thương mại Linker, nói.

Theo ông Xô, hiện nay mật độ giao thông đã quá tải, chi phí của DN ảnh hưởng rất nhiều vào chi phí logistics nói chung và đặc biệt là chi phí vận tải nói riêng. “Để giải quyết các bài toán trên thì việc đầu tư dự án vành đai 3 bây giờ rất là cấp thiết” - ông Xô khẳng định.

Không chỉ riêng Công ty Thương mại Linker, trước vấn nạn kẹt xe tại khu vực này, nhiều DN các tỉnh, thành như Bình Dương, Đồng Nai và TP.HCM, đặc biệt là DN chuyên về logistics đã kiến nghị, tổ chức rất nhiều cuộc họp bàn về vấn đề giao thông, nâng cấp hạ tầng. Thậm chí các DN đã nghĩ tới phương án vận chuyển hàng hóa bằng đường ray đến thẳng các cửa khẩu, tuy nhiên giải pháp này vẫn chưa khả thi vì cần nhiều chi phí.

Các phường đã kích hoạt và tiến hành kiểm đếm các hộ có liên quan. Đặc biệt là công tác tuyên truyền cho người dân có đất trong dự án, tránh trường hợp chúng ta tiếp tục có những giao dịch, những chuyển nhượng, sẽ phát sinh rất nhiều vấn đề phức tạp trong quá trình tiến hành bồi thường GPMB. Ông HOÀNG TÙNG, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức (TP.HCM) Khi dự án khả thi được duyệt thì hầu như công tác khảo sát, kiểm đếm, đo vẽ đã được thực hiện. Chúng ta rút ngắn được hơn phân nửa thời gian theo thông lệ trước đây. Tôi nghĩ đây là một bước mới, một trong bốn cơ chế đặc biệt mà Quốc hội đã cho phép áp dụng cho dự án đường vành đai 3. Ông LƯƠNG MINH PHÚC, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM

Các tỉnh, thành quyết tâm thực hiện vành đai 3

Ngay sau khi Quốc hội thông qua, TP.HCM cùng các địa phương đã thống nhất quy chế phối hợp và tham mưu nghị quyết để trình Chính phủ nghị quyết triển khai dự án. Hiện HĐND tỉnh Bình Dương đã đồng ý với chủ trương cam kết bố trí nguồn vốn ngân sách tỉnh đủ 50% trong tổng mức đầu tư dự án thành phần qua địa bàn tỉnh.

Ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Dương, cho biết tỉnh cũng sẽ tích cực phối hợp tốt với TP.HCM, nhất là đơn vị tư vấn của bộ, ngành để phối hợp một cách đồng bộ nhất, đúng trình tự thủ tục để triển khai nhanh dự án. “Nếu chúng ta không phối hợp tốt thì sẽ vướng rất nhiều thứ trong tiến độ thực hiện từng đoạn, từng tỉnh khác nhau” - ông Dũng nói.

Về phía tỉnh Long An, ngay trong tháng 7, Sở GTVT tỉnh Long An đã bàn giao cột mốc trên thực địa cho huyện Bến Lức lập dự án giải phóng mặt bằng (GPMB). Từ nay đến cuối năm, tỉnh Long An sẽ hoàn chỉnh thủ tục GPMB để trình phê duyệt.

“Về tiến độ GPMB thì đầu năm 2023 có thể công bố cho người dân biết và tiến hành thu hồi đất. Chúng tôi cũng đang song song lập tư vấn bản vẽ thi công, cơ bản tỉnh cũng đảm bảo theo tiến độ GPMP” - ông Đặng Hoàng Tuấn, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Long An, cam kết.

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, thời gian triển khai để hoàn thành dự án đường vành đai 3 còn khoảng 3,5 năm nữa. TP.HCM ở vùng đô thị hóa rất cao, việc GPMB rất khó khăn, chưa nói dự án đi qua bốn địa phương, nếu không chủ động, không chuẩn bị kỹ thì tiến độ dự án sẽ bị ảnh hưởng.

“Về mặt tổ chức, tôi đề nghị cấp TP, cấp quận, huyện, cấp phường, xã cố gắng cố định nhân sự tham gia các tổ chức từ đầu đến cuối dự án. Chỉ trong trường hợp bất khả kháng thì mới thay đổi. Chứ nay đồng chí này đi họp, mai đồng chí kia chỉ đạo là rất khó” - ông Mãi nói.

TP.HCM đặt mục tiêu trong vòng gần một năm phải hoàn thành và bàn giao ít nhất 70% mặt bằng để khởi công vào tháng 6-2023. TP.HCM là địa phương có khối lượng GPMB lớn nhất trong bốn địa phương, với hơn 640 ha đất và 3.900 hộ dân.