EVNCPC đạt nhiều kết quả tích cực trong 6 tháng đầu năm 15/07/2024 14:26

Theo EVNCPC, công suất cực đại 6 tháng đầu năm 2024 đạt 4.120,8 MW (ngày 14-6-2024), tăng 13,28% so với cùng kỳ (3.637,5 MW), tăng 8,46% công suất cực đại năm 2023. Sản lượng điện mua từ thị trường điện là 935,15 triệu kWh, chiếm 8,59% sản lượng điện mua từ EVN và thị trường điện.

Tiết kiệm điện hiệu quả

Về tổn thất điện năng lũy kế thực hiện đạt 3,90%, giảm 1,16% so với cùng kỳ (5,06%) và thấp hơn 0,22% so với kế hoạch EVN giao (4,12%).

Công nhân đang sửa chữa đường dây.

Trong khi đó, đơn vị này đã phát động tổ chức các cuộc thi nhằm tuyên truyền tiết kiệm điện (TKĐ) như cuộc thi “Học sinh với kiến thức sử dụng điện an toàn - tiết kiệm - hiệu quả”; phong trào thi đua “Gia đình, đoàn viên EVNCPC tiết kiệm điện”.

EVNCPC có 294.736 khách hàng đã ký cam kết TKĐ với tổng sản lượng cam kết là: 327,1 triệu kWh; có 72.164 khách hàng ký cam kết tiết giảm công suất khi HTĐ gặp khó khăn với tổng công suất cam kết là: 989,0 MW; có 2.288 khách hàng đã ký thoả thuận tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải với tổng công suất cam kết là: 343,8 MW (DR kế hoạch), 105,8 MW (DR khẩn cấp; có 1.084 khách hàng đã ký thỏa thuận dịch chuyển phụ tải với tổng công suất 96,33 MW.

Về công tác dịch chuyển dịch chuyển một phần công suất của khách hàng SXCN lớn ra khỏi giờ/mùa cao điểm tháng 4 - tháng 7 năm 2024. Đã hoàn thành lập danh sách các khách hàng SXCN có sản lượng điện tiêu thụ trên 1 triệu kWh/năm 2023 với tổng số 1.084 mã khách hàng.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, EVN, EVNCPC đã khẩn trương triển khai, yêu cầu các Công ty ĐL tỉnh/thành phố phổ biến, chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý chức năng tại địa phương kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn về quản lý, sử dụng điện an toàn, giảm thiểu các nguy cơ về cháy, nổ do sử dụng điện gây ra cho các cơ sở, hộ gia đình.

99,95% khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt

EVNCPC cho hay 6 tháng đầu năm tỷ lệ thu tiền điện vượt 0,473% so với kế hoạch. Tỷ lệ nợ khó đòi tiền điện/tổng phải thu đạt 0,0013%, tốt hơn kế hoạch 0,008%. Tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt đạt 99,95%, cao hơn 11,83% so với kế hoạch (88,12%) và cao hơn 0,7% so với cùng kỳ (99,25%). Tỷ lệ các dịch vụ điện phát sinh chi phí được thanh toán không dùng tiền mặt đạt 100%, cao hơn 16,22% so với kế hoạch (83,78%).

Trong 6 tháng năm 2024, dịch vụ chăm sóc khách hàng đã tiếp nhận tổng số yêu cầu của KH được tiếp nhận đạt 2.057.535 yêu cầu, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm 2023 (2.020.616 yêu cầu).

EVNCPC đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

Về nhiệm vụ đến cuối năm, EVNCPC sẽ tập trung chỉ đạo đảm bảo cấp điện mùa khô trên địa bàn miền Trung, chỉ đạo các Công ty ĐL quản lý vận hành nguồn, lưới, đảm bảo cung ứng điện an toàn, tin cậy cho các hoạt động chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa trên địa bàn miền Trung và Tây Nguyên trong tháng 7-2024. Chuẩn bị phương án cấp điện mùa mưa bão 6 tháng cuối năm. Tập trung củng cố nguồn lưới điện, kịp thời thực hiện các giải pháp để chống quá tải lưới điện cục bộ và khu vực.

Đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, khởi công và đóng điện các DA lưới điện 110kV còn lại của năm 2024. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trong các tháng mùa hè và tăng cường công tác giải ngân nhằm giảm áp lực cho các tháng cuối năm với mục tiêu tỷ lệ giải ngân đạt 95% của kế hoạch vốn năm 2024....

Bên cạnh đó là tiếp tục thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ và công tác CSKH; tiếp nhận, xử lý kịp thời các ý kiến phản ánh của khách hàng đặc biệt vào các đợt cao điểm nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ tiết kiệm điện và điều chỉnh phụ tải, dự báo phụ tải theo chỉ đạo của EVN. Tập trung thực hiện việc tiếp nhận các công trình điện theo Nghị định số 02/2024/NĐ-CP ngày 10-1-2024 của Chính phủ. Làm việc với khách hàng sử dụng điện, đặc biệt là các khách hàng sử dụng điện lớn để chuẩn bị kịch bản, kế hoạch thực hiện chương trình dịch chuyển, điều chỉnh phụ tải điện trong trường hợp cần thiết.

Về chuyển đổi số, các Tổ công tác rà soát kế hoạch đã lập, hiệu chỉnh, triển khai thực hiện để đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng 12 nhiệm vụ còn lại theo chỉ đạo của EVN, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và chất lượng.

EVNCPC thực hiện rà soát, đánh giá, phân tích hiện trạng VTCNTT để xây dựng xây dựng Đề án phát triển VTCNTT giai đoạn 2025-2030 của EVNCPC gắn với nhiệm vụ chuyển đổi số. Đưa ra các giải pháp về hạ tầng CNTT và VTDR, các phần mềm/ứng dụng, Trung tâm dữ liệu, yêu cầu về ATTT, các nguồn lực cần thiết để thực hiện.