EVNI chung sức về đích với đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối 02/07/2024 15:23

Là một đơn vị tư vấn tham gia nhiều dự án đường dây và trạm biến áp đến 500kV và đã khẳng định năng lực, tính chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn giám sát thi công xây dựng các dự án năng lượng, Công ty cổ phần EVN Quốc tế (EVNI) đã đồng hành cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty truyền tải Điện quốc gia trong Dự án trong đường dây 500kV Mạch 3. Đơn vị thực hiện nhiều gói thầu tại dự án như tư vấn giám sát 112 vị trí móng đường dây 500kV đoạn Quỳnh Lưu - Thanh Hóa, lắp đặt và thí nghiệm gồm MBA 500kV, lắp đặt tụ bù, kháng và thiết bị điều động 500kV tại Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa...

Giám sát đổ bê tông xuyên đêm tại VT03-DZ500kV Quỳnh Lưu – Thanh Hóa

Với tính chất cấp bách và vai trò quan trọng đối với an ninh năng lượng quốc gia, nhất là đối với khu vực miền Bắc, cũng như vai trò chính trị, an ninh, an toàn quốc gia, trật tự an toàn xã hội, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt và yêu cầu Dự án phải hoàn thành vào tháng 6 năm 2024. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, EVNI đã huy động toàn bộ nhân lực hiện có, động viên CBNV làm việc xuyên Lễ, Tết, liên tục ba ca, bốn kíp tập trung tham gia tại các gói thầu do EVNI đảm nhận. Tất cả các cán bộ giám sát được huy động làm việc tại công trường với tinh thần và trách nhiệm cao nhất, vững vàng, vượt mọi điều kiện thời tiết đáp ứng theo sát tiến độ của dự án. Lực lượng tư vấn giám sát của EVNI luôn cố gắng bám sát hiện trường phối hợp với Nhà thầu, Chủ đầu tư kịp thời xử lý các vướng mắc và kiểm soát chất lượng để dự án hoàn thành. Nhiều cán bộ nhân viên túc trực tại công trường từ dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn cho đến nay, chưa có dịp về thăm gia đình.

EVNGENCO1 thăm hỏi động viên CBNV EVNI tại Trạm 500kV Thanh Hóa.

Để kịp thời động viên trực tiếp CBCNVLĐ Công ty CP EVNI, ngày 19-6-2024, EVNGENCO1 đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà tới các cán bộ, kỹ sư, người lao động EVNI nói riêng và trên toàn công trường Dự án đường dây 500kV mạch 3 nói chung vượt qua khó khăn, phối hợp cùng nhau nỗ lực, quyết tâm hoàn thành đóng điện công trình xây dựng đường dây 500 KV - mạch 3 kịp thời. Sự cố gắng, nỗ lực của người lao động EVNI trên công trường và sự quan tâm, động viên kịp thời của EVNGENCO1 đã thể hiện trách nhiệm của đơn vị đối với nhiệm vụ chung của Tập đoàn Điện lực Việt Nam là đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.