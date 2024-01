EVNSPC đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế-xã hội 21 tỉnh thành phía Nam

Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ghi nhận sự nỗ lực của EVNSPC trong năm vừa qua đã đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn 21 tỉnh thành phía Nam. Đồng thời vượt khó hoàn thành các chỉ tiêu chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2023 EVNSPC đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cho 21 tỉnh thành phía Nam và các sự kiện chính trị, văn hóa diễn ra trên các địa phương. Theo đó, sản lượng điện thương phẩm năm 2023 đạt 85,1 tỷ kWh, tăng 2,54% so với năm 2022; tỷ lệ tổn thất điện năng đạt 3,76%, hoàn thành kế hoạch EVN giao; độ tin cậy cung cấp điện tiếp tục được cải thiện so với năm 2022; EVNSPC cung cấp điện 2.484/2.484 xã phường thị trấn có điện - đạt tỷ lệ 100%; số hộ dân có điện là 8,424 triệu hộ - đạt tỷ lệ 99,86%, trong đó số hộ dân nông thôn có điện là 5,469 triệu hộ - đạt tỷ lệ 99,72%.

Đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế-xã hội tại 21 tỉnh thành phố phía Nam

Trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, EVNSPC tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT, chuyển đổi số để nâng cao chất lượng phục vụ, đa dạng hoá các dịch vụ điện điện tử, thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, điện tử hóa toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ điện: Tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt 98,86%; tỷ lệ thu tiền điện đạt 100,13%; tỷ lệ yêu cầu dịch vụ điện được tiếp nhận qua Trung tâm CSKH, Trung tâm Hành chính công, Dịch vụ công đạt 100%; tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ qua App CSKH/Zalo đạt 95,5%.

Công tác tiết kiệm điện năm 2023 đạt 2.031 triệu kWh, tương đương 2,38% tổng sản lượng điện thương phẩm. EVNSPC đã phối hợp tốt với chính quyền địa phương các cấp và khách hàng về việc thực hiện điều chỉnh phụ tải điện (DR) trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố phía Nam. Riêng trong cao điểm mùa khô và thời điểm khó khăn trong cung cấp điện (tháng 5/2023), EVNSPC đã thực hiện 22 sự kiện DR có kế hoạch với mức công suất đề nghị tiết giảm là 431,36 MW. Kết quả thực tế đạt 954,53 MW, tương ứng 221% kế hoạch, do khách hàng sử dụng điện tự tham gia tiết giảm.

Trong công tác đầu tư xây dựng, EVNSPC hoàn thành khởi công 39 công trình, đóng điện 37 công trình lưới điện 110-220kV và 709 công trình lưới điện trung hạ thế, hoàn thành kế hoạch EVN giao. Một số dự án quan trọng đã hoàn thành gồm: Đường dây 110kV đấu nối LSP Long Sơn, đây là công trình trọng điểm của Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí; Đường dây 110kV 2 mạch từ trạm 220kV Uyên Hưng rẽ chuyển tiếp trên ĐD 110kV Phú Giáo - TĐ Trị An cấp điện cho khách hàng Lego (có vốn đầu tư 1 tỉ đô la Mỹ),…

Tại hội nghị, EVNSPC kết hợp tổng kết hoạt động công đoàn năm 2023, triển khai nhiệm vụ 2024. Ông Lê Xuân Thái - Chủ tịch Công đoàn EVNSPC cho biết, năm 2023 các phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ và nghiên cứu khoa học tiếp tục được các đơn vị đẩy mạnh. Qua đó góp phần khích lệ tinh thần, lòng yêu nghề và tính sáng tạo của CNVCLĐ, góp phần cải thiện hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tiết kiệm chi phí trong toàn đơn vị. Năm 2023, CNVCLĐ của EVNSPC có 918 giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất làm lợi 12,6 tỉ đồng, trong đó có 7 sáng kiến cấp EVN, 5 cá nhân có đề tài, giải pháp, sáng kiến được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo.

Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn đánh giá cao nỗ lực và thành quả đạt được EVNSPC trong năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn ghi nhận những nỗ lực, thành quả đạt được của EVNSPC trong năm 2023. Toàn thể CBCNV EVNSPC đã vượt qua khó khăn, thách thức đảm bảo điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của 21 tỉnh thành phía Nam.

Trước những khó khăn, thách thức của năm 2024, Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn đề nghị, EVNSPC tiếp tục đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm cao, cùng EVN hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm là đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho khách hàng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024. Ngoài ra, EVNSPC cũng cần chú trọng thực hiện các giải pháp đảm bảo vận hành an toàn hệ thống lưới điện, đảm bảo cân bằng tài chính năm 2024, thực hiện tốt hơn nữa công tác quản trị rủi ro. Đặc biệt, EVNSPC cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, nắm bắt nhu cầu phụ tải và kế hoạch phát triển; đẩy mạnh công tác tiết kiệm điện, điều chỉnh phụ tải điện trong thời gian tới.

Chủ tịch HĐTV EVNSPC Lê Văn Trang cho biết, nhận thức được những nhiệm vụ của giai đoạn mới rất khó khăn, toàn thể CBCNV EVNSPC sẽ quyết tâm phấn đấu với tinh thần trách nhiệm và nỗ lực cao nhất để hoàn thành tốt kế hoạch của EVN giao, đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội 21 tỉnh thành phía Nam. Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2024, EVNSPC sẽ chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác đầu tư xây dựng các công trình điện, điều hòa phụ tải hợp lý, tiết kiệm điện; thành lập Tổ chỉ đạo các dự án trọng điểm, giao ban hàng tuần và kiểm soát tiến độ các công trình đầu tư xây dựng chặt chẽ; vận hành an toàn, tin cậy, phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu kỹ thuật; tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm giữ vững và nâng cao các chỉ tiêu kinh doanh và dịch vụ khách hàng.

