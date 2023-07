FED lại điều chỉnh, đưa lãi suất Mỹ lên cao nhất trong 22 năm

(PLO)- Sau một tháng tạm dừng, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) lần nữa tăng lãi suất, đưa lãi suất Mỹ lên mức cao nhất trong 22 năm.

Ngày 26-7, sau khi kết thúc cuộc họp chính sách kéo dài 2 ngày, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) thông báo tăng lãi suất thêm 0,25%, nâng tổng mức lãi suất tại Mỹ lên 5,25% - mức cao nhất kể từ năm 2001, theo hãng tin AFP.

Để kìm hãm lạm phát, từ tháng 3-2022 đến nay FED đã 11 lần tăng lãi suất. Tháng trước FED đã tạm dừng chu kỳ tăng để đánh giá tác động của lãi suất tới nền kinh tế, đặc biệt sau vụ sụp đổ của một số ngân hàng lớn tại Mỹ hồi tháng 6.

Lạm phát ở Mỹ trong tháng 6 là 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái (tăng 0,2% so với hồi tháng 5), vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% mà FED hướng tới.

Chủ tịch FED - ông Jerome Powell cho biết cơ quan này sẵn sàng tiếp tục chu kỳ tăng lãi suất cho tới khi tự tin rằng lạm phát sẽ giảm ổn định và không có khả năng tăng trở lại.

"Chúng tôi sẵn sàng thắt chặt thêm nếu thấy phù hợp. Lạm phát đã được kiểm soát, nhưng cuộc chiến đánh bại lạm phát có lẽ vẫn còn dài. Để quyết định mức độ thắt chặt phù hợp nhằm đưa lạm phát dần về mức ổn định - mức 2%, ủy ban sẽ đánh giá tổng thể chính sách tiền tệ, quan sát các tác động của lãi suất tới hoạt động kinh tế, thị trường tài chính và tác dụng của nó đối với lạm phát” - ông Powell nhấn mạnh.

Ông Powell dự báo rằng khả năng cao cơ quan này sẽ tiếp tục tăng lãi suất thêm 1 lần nữa trong cuộc họp tháng 9 hoặc vào cuối năm nay.

Ông còn cho biết FED sẽ chỉ giảm lãi suất khi “cảm thấy nền kinh tế đang trong trạng thái thoải mái", song lưu ý rằng việc này sẽ không xảy ra trong năm nay.

CHÍ THANH