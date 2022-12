FPT Shop bị trộm lấy tiền và hàng trị giá khoảng 1 tỉ đồng

(PLO)- Một cửa hàng điện thoại của FPT đã bị trộm cắt khoá lấy đi tiền mặt và ipad, điện thoại ước tính khoảng 1 tỉ đồng.

Sáng 9-12, Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết, đang vào cuộc điều tra một vụ trộm cắp xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, vào lúc 3 giờ 10 ngày 8-12, Công an phường An Hải Bắc (Quận Sơn Trà) nhận được tin báo về việc cửa hàng FPT ở địa chỉ 826 Ngô Quyền bị kẻ gian cắt khóa cửa chính và lẻn vào trộm tài sản. Công an phường An Hải Bắc nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường và liên lạc với cửa hàng trưởng đến để làm việc.

Qua kiểm tra, cửa hàng trưởng phát hiện két sắt FPT Shop bị mất 350 triệu đồng cùng 40 điện thoại, ipad các loại với trị giá 600 triệu đồng. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 1 tỉ đồng.

Công an phường An Hải Bắc sau đó chuyển vụ việc lên Công an quận Sơn Trà điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

NGÔ QUANG