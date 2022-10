FrieslandCampina Việt Nam công bố 4 trọng tâm của chiến lược phát triển bền vững

(PLO)- Ngày 25-10-2022, FrieslandCampina Việt Nam (đơn vị sở hữu thương hiệu sữa Cô Gái Hà Lan, Friso, Yomost, Fristi...) đã công bố Chiến lược Phát triển bền vững trước xu hướng sống xanh của toàn cầu.

Chiến lược Phát triển bền vững tập trung vào 4 trọng tâm, bao gồm: Cung cấp nguồn dinh dưỡng đạt chuẩn cho mọi người; Sử dụng bao bì thân thiện môi trường, đạt mức 100% tuần hoàn; Giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu; Cải thiện và nâng cao cuộc sống của các nông hộ thành viên.

Bốn trọng tâm này sẽ là kim chỉ nam cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội của tập đoàn tại Việt Nam. Qua đó, nhằm tạo nên những tác động tích cực cho người tiêu dùng, xã hội và hành tinh xanh tươi hơn.

Trọng tâm 1: Cung cấp dinh dưỡng đạt chuẩn cho mọi người

Là tập đoàn dinh dưỡng hàng đầu thế giới với hơn 150 năm, FrieslandCampina luôn kiên trì thực hiện sứ mệnh nuôi dưỡng thế hệ hôm nay và mai sau với quan niệm phát triển bền vững chính là nuôi dưỡng số dân ngày càng tăng trên thế giới bằng nguồn dinh dưỡng tốt hơn với giá cả phải chăng nhưng đồng thời cũng nuôi dưỡng thiên nhiên.

Điển hình như sau thời gian dài nghiên cứu chuyên sâu về thể trạng trẻ em Việt, Cô Gái Hà Lan đã tạo ra công thức dinh dưỡng mới trên cơ sở khoa học và vừa ra mắt sản phẩm sữa tươi tối ưu lượng đạm béo tốt, tăng cường 9 loại vi chất mà đa số trẻ em đang thiếu hụt nhiều, cũng như có vị ngọt thanh tự nhiên được 99% trẻ yêu thích.

Qua đó, thể hiện cam kết của FrieslandCampina Việt Nam trong việc tuân thủ theo cấp độ mới về “Tiêu chuẩn Dinh dưỡng Toàn cầu” của Royal FrieslandCampina nhằm cung cấp sản phẩm sữa chất lượng cao, giàu dinh dưỡng để thế hệ trẻ có khởi đầu vững vàng hơn.

Trọng tâm 2: Sử dụng bao bì nâu thân thiện hơn với môi trường

Tiên phong cải tiến và đổi mới bao bì sản phẩm đóng vai trò then chốt trong Chiến lược Phát triển Bền vững của FrieslandCampina Việt Nam. Theo đó, công ty đã giới thiệu sản phẩm sữa Cô Gái Hà Lan trong bao bì giấy nâu mới, bằng chất liệu nhựa sinh học Bio-PE có nguồn gốc từ bã mía. Với loại hộp giấy nâu mới này, FrieslandCampina Việt Nam có thể hạn chế hơn 10% khí thải CO 2 ra môi trường so với bao bì thông thường.

Việc với cải tiến bao bì của sản phẩm sữa Cô Gái Hà Lan, ước tính trong 10 năm tới sẽ giúp giảm thiểu 517 tấn khí nhà kính và 392 tấn nhựa hoá thạch. Ngoài ra, tập đoàn đặt mục tiêu 100% bao bì của các sản phẩm có khả năng tái chế hoặc tái sử dụng và tới năm 2025 trên 99% nguyên liệu bao bì phế thải sẽ được tái sử dụng.

Trọng tâm 3: Giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu

Thông qua Chiến lược Phát triển Bền vững mới, FrieslandCampina Việt Nam xác định không chỉ dừng lại ở hành động bền vững mà hướng tới cách tiếp cận toàn diện vào các mục tiêu giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu.

Bên cạnh cam kết bảo vệ môi trường như giảm thiểu phát thải khí CO 2 , sử dụng năng lượng sạch, tiết kiệm điện – nước và không chất thải rắn, trong vòng 5 năm tới chuỗi sản xuất hiệu quả và bền vững của tập đoàn dự kiến sẽ cung cấp 45% nguồn điện mặt trời cho 2 nhà máy lớn tại Bình Dương và Hà Nam, góp phần giảm 75% khí CO 2 , tiết kiệm 15% năng lượng và 15% nước.

Không những thế, ở lộ trình hướng đến năm 2030, FrieslandCampina Việt Nam sẽ giảm 1/3 lượng khí thải nhà kính so với năm 2015, đạt mức cân bằng về tác động biến đổi khí hậu muộn nhất vào năm 2050.

Trọng tâm 4: Cải thiện cuộc sống của các nông hộ

Đến năm 2025, FrieslandCampina sẽ đào tạo kỹ thuật cho 300.000 nông dân, chuyển giao công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm cho các nông hộ đối tác trong Chương trình Phát triển Ngành sữa (DPP). Cam kết này thể hiện mong muốn nâng cao chất lượng cuộc sống tốt nhất cho các nông hộ thành viên trong chuỗi cung ứng của tập đoàn, chung tay tạo ra giá trị vì sự phát triển bền vững của ngành sữa Việt Nam.

Tại sự kiện công bố Chiến lược Phát triển Bền vững “Chung tay nuôi dưỡng hành tinh của chúng ta”, ông Richard Kiger, TGĐ Công ty FrieslandCampina Việt Nam, chia sẻ: “Có thể nói, FrieslandCampina Việt Nam tự hào là một trong số ít công ty theo đuổi Chiến lược Phát triển Bền vững gần 30 năm kể từ những ngày đầu bước chân vào thị trường này. Chúng tôi đã và đang nỗ lực triển khai nhiều hoạt động thiết thực để trở nên bền vững hơn cùng sự lớn mạnh của Việt Nam… Trong hành trình tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xoay quanh 4 trọng tâm chính nói trên, không ngừng kiến tạo những giá trị tốt đẹp ‘Vì một Việt Nam vươn cao vượt trội’ và kiên trì với định hướng phát triển bền vững vì người tiêu dùng, xã hội và hành tinh của chúng ta”.

PHI NGUYỄN