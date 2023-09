Ga tàu, sân bay Đà Nẵng kín mít du khách nghỉ lễ 2-9

(PLO)-Trong dịp nghỉ lễ 2-9 năm nay, các ga tàu, bến xe, sân bay của Đà Nẵng đông nghịt người.

Ngày 1-9, từ sáng sớm, tại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng đã có hàng chục xe khách từ các tỉnh miền Trung và Tây nguyên vào bến trả khách.

Hầu hết hành khách này là người thân có con em đang học tập, làm việc tại Đà Nẵng đến để thăm, nghỉ lễ Ngày Quốc khánh. Nhiều gia đình ra bến xe để trở về quê thăm họ hàng nhân dịp được nghỉ lễ dài ngày.

Còn tại Ga tàu Đà Nẵng, đã xuất hiện tình trạng ùn ứ do nhiều đoàn du khách đến cùng lúc. Vì vậy phải chờ đợi đến lượt vận chuyển hành lý vào ga.

Để người dân, du khách khi đến Ga Đà Nẵng được thuận tiện hơn, nhà ga đã bố trí nhân viên điều tiết hỗ trợ. Bên trong có nhân viên hướng dẫn làm thủ tục cho khách hàng, đặc biệt là khách du lịch nước ngoài.

Tương tự, sân bay Quốc tế Đà Nẵng cũng nhộn nhịp hơn khi phải phục vụ cho hàng trăm chuyến bay trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ.

Tại sảnh đến của Nhà ga quốc nội, nhiều đoàn du khách bay bay tuyến TP. HCM, Hà Nội, Đà Lạt…mang theo nhiều hành lý di chuyển ra xe ô tô về nơi lưu trú, bắt đầu kỳ nghỉ lễ tại Đà Nẵng.

Chị Hoàng Thu Thảo (45 tuổi, Hà Nội) cho biết, năm nay chị sẽ lưu trú tại Đà Nẵng trong vòng bốn ngày cùng gia đình. Với số ngày nghỉ lễ dài, chị và gia đình sẽ thưởng thức nhiều món ngon, trải nghiệm nhiều hơn các điểm tham quan, vui chơi của Đà Nẵng.

Còn tại sảnh đi, nhiều người cùng bạn bè đang xếp hàng làm thủ tục check in. Tuy đông đúc hơn những ngày thường nhưng thời gian chờ đợi để làm thủ tục không quá dài.

Theo số liệu từ Trung tâm Điều hành sân bay Đà Nẵng, trong ngày 1-9, sân bay Đà Nẵng sẽ có 255 chuyến bay cất và hạ cánh. Dự kiến sẽ có hơn 1.200 chuyến bay cất và hạ cánh trong 5 ngày kể từ ngày 31-8 đến hết 4-9, tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Để đảm bảo an toàn cho khách du lịch cũng như triển khai các hoạt động du lịch, Sở Du lịch Đà Nẵng đã có nhiều chỉ đạo, đề nghị triển khai các nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn, cứu nạn cứu hộ, phục vụ khách du lịch.

Đồng thời, TP cũng đề nghị tăng cường kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm và đảm bảo mỹ quan ở các bãi biển, bán đảo Sơn Trà.

