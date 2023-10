Gần 500 cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nội tham gia hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật

(PLO)- Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an nhân dân năm 2023 đã thu hút 9 đội tuyển thuộc 12 Cụm thi đua trong Công an thành phố.

Ngày 10-10, Công an Hà Nội tổ chức hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an nhân dân năm 2023 giữa các đội tuyển đại diện cho các cụm thi đua trong công an thành phố.

Đây là hội thi nhằm lựa chọn những cán bộ chiến sĩ công an có khả năng về công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật tại các đơn vị để tham dự hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an nhân dân lần thứ 6, do Bộ Công an tổ chức, dự kiến vào năm 2024.

Cạnh đó, hội thi nhằm rèn luyện cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm túc điều lệnh Công an nhân dân, góp phần xây dựng lực lượng công an Thủ đô cách mạng, chính quy, tinh nhuệ.

Hội thi đã thu hút 9 đội tuyển thuộc 12 Cụm thi đua trong công an thành phố. Ảnh: CA

Theo Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an Hà Nội, xác định tầm quan trọng của công tác điều lệnh, quân sự, võ thuật, định kỳ hằng năm, công an thành phố và các đơn vị cơ sở đã tổ chức tập huấn, kiểm tra đánh giá kết quả tập huấn; thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu về quân sự, võ thuật cho các lực lượng trực tiếp làm công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Những màn biểu diễn võ thuật ấn tượng tại hội thi. Ảnh: CA

Hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an nhân dân năm 2023 đã thu hút 9 đội tuyển thuộc 12 Cụm thi đua trong Công an thành phố với gần 500 cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tham gia.

Các đội tuyển tham gia các phần thi, gồm: Duyệt đội ngũ, thực hành các nội dung về điều lệnh đội ngũ, nghi lễ Công an nhân dân; đồng diễn bài võ tổng hợp Công an nhân dân 44 động tác; tháo, lắp súng.

Đây là những nội dung thiết thực, quan trọng mà điều lệnh Công an nhân dân yêu cầu mọi cán bộ, chiến sĩ thường xuyên thực hiện trong quá trình công tác, học tập, sinh hoạt và khi tiếp xúc, giải quyết công việc với các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 26 giải thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, trong đó có một giải Nhất toàn đoàn, hai giải Nhì toàn đoàn, ba giải Ba toàn đoàn; trao một giải Nhất, một giải Nhì, hai giải Ba cho chỉ huy đội tuyển xuất sắc.

Ngoài ra, Ban tổ chức đã trao giải các nội dung thi, gồm: Duyệt đội ngũ; bài võ tổng hợp và tháo, lắp súng.

Ấn tượng với màn biểu diễn lái xe phân khối lớn của học viên Học viện Cảnh sát Nhân dânLENS (PLO)- Trong ngày khai giảng, các học viên Học viện Cảnh sát Nhân dân đã trình diễn nhiều tiết mục đặc sắc, trong đó có đồng diễn lái xe phân khối lớn.

PHI HÙNG