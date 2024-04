Gần 81 tỉ đồng tổ chức Liên hoan phim quốc tế TP.HCM và những dấu ấn mạnh mẽ 12/04/2024 15:44

Trưa 12-4, BTC Liên hoan phim quốc tế TP.HCM (HIFF) đã gặp gỡ báo chí để thông tin tổng kết sơ bộ về HIFF lần 1 năm 2024.

Toàn cảnh buổi gặp gỡ báo chí của Liên hoan phim quốc tế TP.HCM

HIFF 2024 thu hút 250.000 khán giả

Theo ông Phạm Minh Toàn, Giám đốc điều hành Liên hoan phim quốc tế TP.HCM cho biết trong suốt một tuần diễn ra, HIFF lần 1 năm 2024 đã có gần 100 bộ phim được trình chiếu, trong đó phần lớn là những bộ phim lần đầu được công chiếu tại Việt Nam.

Ông Phạm Minh Toàn, Giám đốc điều hành Liên hoan phim quốc tế TP.HCM lần 1 năm 2024

Đặc biệt, ba bộ phim có sự ra mắt toàn cầu tại liên hoan là Doku (Đức), Dead Boy Clubs (Bộ tứ âm binh), Home Is Where The Startfuit Tastes Sour (Quê hương là chùm khế chua).

"Có thể thấy một Liên hoan phim lần đầu mà được các phim chọn để công bố toàn cầu thì nó rất quan trọng để đánh giá uy tín của chúng ta" – ông Toàn nhấn mạnh.

Ngoài ra, Bolero và It’s Okay là hai bộ phim được giới thiệu lần đầu tại Châu Á, phim bế mạc Perfect Days cũng được trình chiếu sau khi tham dự Oscar. Cùng một số phim khác cũng lần đầu tiên được công chiếu tại Đông Nam Á.

Điều đặc biệt là hai tác phẩm điện ảnh Việt Nam nổi tiếng Mùa len trâu (kỷ niệm 20 năm phát hành) và Cánh đồng hoang đã được số hóa và trình chiếu, làm phong phú thêm chương trình phim của HIFF, giúp khán giả trẻ Việt Nam có cơ hội được tiếp cận các bộ phim kinh điển của điện ảnh Việt.

Chợ dự án trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế TP.HCM lần 1 năm 2024.

Sự kiện diễn ra tại 13 rạp chiếu phim trong nhà và hai địa điểm ngoài trời đặc sắc là Phố đi bộ Nguyễn Huệ và Công viên Cine Park Thủ Thiêm – TP Thủ Đức, mang đến gần 200 suất chiếu, trong đó có 14 suất chiếu đặc biệt ngoài trời, thu hút sự chú ý của công chúng.

Ông Phạm Minh Toàn cũng cho biết trong đêm giao lưu với đoàn phim Song Lang tại Cine Park TP Thủ Đức thì đoàn phim Bolero đã dành lời khen ngợi, ấn tượng khi được nghe cải lương của Việt Nam.

"Chúng tôi cũng rất vui mừng. Đúng theo tinh thần của lãnh đạo Thủ Đức mong muốn làm sao không chỉ người dân Thủ Đức mà phía bên này khu Trung tâm cũng có thể quan sát được các hình ảnh, cũng như sự nhộn nhịp của bên kia bờ sông" – ông Toàn cho hay.

Cũng theo ông Toàn, các suất chiếu phim trực tiếp thu hút sự quan tâm của 20.000 khán giả và tổng số khán giả tham gia các hoạt động của HIFF lên đến hơn 250.000 người.

Trong 8 ngày diễn ra, Liên hoan phim quốc tế TP.HCM lần 1 tổ chức 73 sự kiện, 14 phiên hội thảo toạ đàm và 10 lớp học chuyên môn, thu hút gần 200 khách mời quốc tế từ các nền điện ảnh lớn trên thế giới. Các chương trình này không chỉ là cơ hội để giao lưu, học hỏi mà còn là cầu nối để thúc đẩy hợp tác sản xuất và phát triển điện ảnh giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế.

"HIFF đã thực sự trở thành một sự kiện điện ảnh đáng nhớ, đánh dấu sự phát triển không ngừng của điện ảnh Việt Nam và khẳng định vị thế của TP.HCM như một trung tâm văn hóa - nghệ thuật sôi động và hấp dẫn" - ông Toàn nhận định.

Đông đảo các chuyên gia, nhà làm phim tham gia các tọa đàm

Đồng thời, theo ông Toàn, sự tham gia của các diễn giả quốc tế từ các nền điện ảnh lớn như Pháp, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã mang lại giá trị chuyên môn sâu. Các vị khách mời danh tiếng như Chủ tịch Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc, Giám đốc Cơ quan điện ảnh Quốc gia Pháp, và các giám đốc của nhiều liên hoan phim quốc tế đã thảo luận về những cách thức hợp tác sản xuất mới và chuyển giao chuyên môn.

Bên cạnh đó, hoạt động trong khuôn khổ HIFF, Chợ dự án và Vườn ươm kịch bản trong năm đầu tiên đã vượt qua kỳ vọng với 58 dự án phim và 87 kịch bản phim được đăng ký.

Qua đó, 15 dự án và 10 kịch bản đã được chọn để tiến vào vòng hướng dẫn và thuyết trình. Chợ dự án đã cho thấy rõ hai dòng phim tác giả và phim thương mại, đón nhận các dự án từ nhiều nước trên thế giới, trong khi Vườn ươm kịch bản tập trung vào thị trường Việt với hai hạng mục Phim và Series.

Sự hợp tác hiệu quả giữa nhà nước và tư nhân, cũng như giữa các tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực điện ảnh, đã góp phần phát huy nguồn lực xã hội hóa, làm nền tảng cho sự phát triển bền vững của điện ảnh Việt Nam trong khuôn khổ HIFF.

Đạo diễn Lương Đình Dũng

Tôi rất bất ngờ về dàn khách mời của HIFF lần 1. Có thể thấy HIFF đã tổ chức được các sự kiện và có tầm nhìn rất tốt, làm thỏa mãn các nhà làm phim. HIFF là cơ hội để các nhà làm phim trẻ có cơ hội tiếp cận, va chạm nhiều hơn. Như Cannes thì những người làm phim trẻ sẽ rất ít có cơ hội như vậy. Tôi nghĩ HIFF sẽ có ảnh hưởng và đến lần thứ 2, 3 thì nó sẽ gây sức hút lớn cũng như đây sẽ là điểm nhấn của TP.HCM. Đạo diễn Lương Đình Dũng

Mức kinh phí khủng để tổ chức HIFF

Khi nhận được câu hỏi về mức kinh phí để tổ chức cho HIFF, ông Phạm Minh Toàn, Giám đốc điều hành HIFF lần 1 cho biết sự hỗ trợ của TP là về tiền mặt và cơ sở hạ tầng, những hoạt động phi tài chính.

“Nếu tính ra con số về tiền thì thành phố cũng đầu tư gần 20 tỉ cho HIFF về mặt hạ tầng cơ sở (chưa tổng kết hết các hoạt động trong HIFF)....

Còn về nội dung chương trình, phim chiếu trong khuôn khổ HIFF thì nguồn vốn xã hội hóa sẽ hỗ trợ bởi trong quy định, quy chế của nhà nước chưa có các khoản chi cho các Liên hoan phim như vậy" – ông Toàn cho hay.

Cũng theo ông Toàn, nếu chủ tịch danh dự thì ông Kim Dong-ho cho rằng phải chi 10 triệu USD để có thể tổ chức một Liên hoan phim thì với TP.HCM, mức kinh phí để chi cho HIFF tầm 3 đến 4 triệu USD (gần 81 tỉ VNĐ).

Bà Đỗ Hoa, Phó giám đốc điều hành HIFF.

Nói thêm về vấn đề trên, bà Đỗ Hoa, Phó giám đốc điều hành HIFF cho biết sẽ có những khoản chi mà không thống kê vào đâu được như phí lưu trữ phim trên mạng, vận chuyển, hay thuê địa điểm để tổ chức sự kiện, xe đưa đón các đại biểu, đoàn phim....

Nói về sự khắt khe khi phim Việt đã công chiếu không thể tham gia thì ông Toàn cho rằng để thu hút các nhà làm phim quốc tế, hay đạt chuẩn quốc tế thì những nhà làm phim Việt phải tuân thủ những quy tắc như chưa từng chiếu ở bất kỳ đâu hay tham gia Liên hoan phim khác.

HIFF là điểm nhấn của TP.HCM.

Nếu như các phim Việt đã trải qua những vấn đề đó mà vẫn tham gia HIFF thì sẽ giảm đi sự hào hứng. Để có một giải thưởng thì phải có hai góc độ thuần tuý: Góc độ những người làm chuyên môn và khán giả.

Tiếp lời, bà Đỗ Hoa cũng cho rằng bản chất của một Liên hoan phim không phải thảm đỏ mà đầu tư để phát hiện tài năng trẻ từ chợ dự án, kịch bản phim mới.

"Cái tiếc của năm nay không có phim Việt Nam chính là vì Cu li không bao giờ khóc đã đạt giải xong đợt này bạn đang chiếu tại Liên hoan phim New York.

BTC muốn mời phim của Phạm Ngọc Lân về thì lại trùng với Liên hoan phim Hồng Kông cho nên muốn phim Việt Nam của mình ra thế giới thì phải 'nhịn' ở đây" - bà Đỗ Hoa bày tỏ.